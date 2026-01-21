दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; चेक कर लें डिटेल्स

दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. डीयू के हंसराज कॉलेज ने गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए कॉलेज में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरा जाएगा. खास बात यह है कि ये सभी पद स्थायी हैं, जिससे चयनित उम्मीदवारों को नौकरी की सुरक्षा भी मिलेगी.

हंसराज कॉलेज की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इस भर्ती अभियान के तहत कुल 41 रिक्त पदों को भरा जाएगा. इनमें अलग-अलग विभागों के गैर-शिक्षण पद शामिल हैं. कॉलेज प्रशासन ने इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 5 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें कॉलेज के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. किसी भी तरह का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है.

किन पदों के लिए निकली है भर्ती

इस भर्ती के तहत कई तरह के पदों को शामिल किया गया है, ताकि अलग-अलग योग्यता वाले उम्मीदवारों को मौका मिल सके. इसमें प्रशासनिक अधिकारी, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट जैसे पद शामिल हैं.

कौन कर सकता है आवेदन

प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. लेबोरेटरी असिस्टेंट पद के लिए ग्रेजुएशन के साथ-साथ वैज्ञानिक उपकरणों पर काम करने का 2 साल का अनुभव होना चाहिए. जूनियर असिस्टेंट के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है और साथ ही टाइपिंग की जानकारी होनी चाहिए. अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड मांगी गई है.

लैब अटेंडेंट पद के लिए उम्मीदवार का विज्ञान विषय के साथ 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है. साथ ही लैब से जुड़ा कौशल प्रमाण पत्र भी मांगा गया है. वहीं लाइब्रेरी अटेंडेंट पद के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना और लाइब्रेरी साइंस से जुड़ा प्रमाण पत्र होना जरूरी है. इससे साफ है कि इस भर्ती में 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सभी स्तर के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क

आवेदन करते समय उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करना होगा. अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये है. ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस और महिला उम्मीदवारों के लिए 800 रुपये तय किया गया है. एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है.

कितना मिलेगा वेतन

प्रशासनिक अधिकारी को वेतन स्तर 10 के तहत लगभग 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक वेतन मिलेगा. वहीं, लेबोरेटरी असिस्टेंट को वेतन स्तर 04, जूनियर असिस्टेंट को वेतन स्तर 02, और लैब अटेंडेंट व लाइब्रेरी अटेंडेंट को वेतन स्तर 01 में रखा जाएगा. इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्ते भी मिलेंगे.

ऐसे करें आवेदन

दिल्ली विश्वविद्यालय के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाएं. हंसराज कॉलेज की गैर-शिक्षण भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन खोलें. नया रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी बनाएं. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें. जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें. फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट रख लें.

