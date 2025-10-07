हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगर्लफ्रेंड से हुआ झगड़ा तो गुस्से में खिड़की तोड़ कूदा युवक, रोती रह गई लड़की और फिर.... वीडियो वायरल

गर्लफ्रेंड से हुआ झगड़ा तो गुस्से में खिड़की तोड़ कूदा युवक, रोती रह गई लड़की और फिर.... वीडियो वायरल

इस नजारे को जिसने भी देखा उसकी सांसें थम गईं. वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही लाखों व्यूज बटोर चुका है और हर कोई इस सनसनीखेज हरकत पर चर्चा कर रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 07 Oct 2025 09:01 PM (IST)
सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता है लेकिन कुछ क्लिप्स ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते हैं. ऐसा ही एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ते-झगड़ते अचानक आपा खो बैठता है. मामला इतना बिगड़ जाता है कि लड़का गुस्से में आकर कॉरिडोर की खिड़की तोड़ देता है और बिना सोचे-समझे छलांग लगा देता है. इस नजारे को जिसने भी देखा उसकी सांसें थम गईं. वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही लाखों व्यूज बटोर चुका है और हर कोई इस सनसनीखेज हरकत पर चर्चा कर रहा है.

गर्लफ्रेंड से झगड़ा करते हुए गुस्से में बिल्डिंग से कूदा शख्स

वीडियो में साफ नजर आता है कि लड़का और लड़की कॉरिडोर में खड़े होकर बहस कर रहे हैं. दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक चल रही होती है. गर्लफ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन लड़के का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है. धीरे-धीरे यह बहस इतनी बढ़ जाती है कि लड़का खुद पर काबू नहीं रख पाता. कैमरे में कैद फुटेज में देखा जा सकता है कि अचानक वो जोर से खिड़की का शीशा तोड़ता है और पलक झपकते ही नीचे छलांग लगा देता है.

कॉरिडॉर की खिड़की तोड़ी और लगा दी छलांग

जैसे ही लड़का खिड़की से कूदता है, गर्लफ्रेंड चीख पड़ती है और दहशत में आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है. यह दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है. हालांकि वीडियो में यह साफ नहीं दिखता कि लड़का नीचे गिरने के बाद किस हाल में है लेकिन इस खतरनाक हरकत ने सबको झकझोर दिया है. एबीपी लाइव वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

यूजर्स बोले, गुस्सा बाढ़ की तरह...

वीडियो को @mohammad681650 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...झगड़ा और बहस हर किसी में होते हैं. लेकिन गुस्से पर काबू रखना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...गुस्से में अपनी जान दे देना कहां की समझदारी है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...गुस्सा बाढ़ की तरह होता है, जाने के बाद पता लगता है कितना नुकसान हुआ है.

Published at : 07 Oct 2025 09:01 PM (IST)
इंडिया
PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगाया फोन, बर्थडे की दी बधाई; जानें और क्या हुई बात?
PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगाया फोन, बर्थडे की दी बधाई; जानें और क्या हुई बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं IAS सुरेंद्र सिंह जो दिल्ली से लौटकर बने सीएम योगी आदित्यनाथ के सचिव, कई जिलों में रहे DM
कौन हैं IAS सुरेंद्र सिंह जो दिल्ली से लौटकर बने सीएम योगी आदित्यनाथ के सचिव, कई जिलों में रहे DM
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा? एबी डिविलियर्स के बयान से विश्व क्रिकेट हैरान
2027 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा? एबी डिविलियर्स के बयान से विश्व क्रिकेट हैरान
