'जरूर नहीं कीड़ा दांत में ही हो' छपरी ने ट्रेन के दरवाजे पर दिखाया स्टंट- भड़के यूजर्स

कंटेंट और लाइक व्यूज की चाह हर इंसान में होती है. लेकिन इन सब के चक्कर में खुद की जान को दांव पर लगाने जैसी गलती वो लोग करते हैं जिन्हें ना अपनी परवाह होती है और ना ही घर वालों की. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स तेज रफ्तार ट्रेन के दरवाजे पर झूलता दिखाई दे रहा है. इस दौरान वो कई खतरनाक स्टंट करता है लेकिन उसे रोकने वाला वहां कोई नहीं है.

ट्रेन के दरवाजे पर लटककर स्टंट करता दिखा शख्स

सोशल मीडिया पर इन दिनों ट्रेन स्टंट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स तेज रफ्तार ट्रेन के दरवाजे पर उल्टा लटक कर तो कभी झूला झूलकर स्टंट दिखाता नजर आ रहा है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो अपने लिए मुसीबत को बुला रहा है. ट्रेन के दरवाजे के दोनों हेंडल पकड़कर वो जिस तरह से बाहर की ओर झूल रहा है उसे देखकर किसी का भी दिल मुंह को आ सकता है. सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि शख्स का वीडियो बनाने वाला कैमरामैन भी उसे इस खतरनाक स्टंट से नहीं रोक रहा है.

तेज रफ्तार ट्रेन से बाहर झूला

स्टंट करते हुए शख्स के चेहरे पर एक प्रतिशत डर या किसी अफसोस का भाव नहीं है. वो तो स्टंट ऐसे कर रहा है मानों कोई जंग जीतकर आया हो. हालांकि ऐसी घोर लापरवाही में जान जाने का पूरा पूरा खतरा रहता है लेकिन रील की दीवानगी और व्यूज की भूख ऐसी है कि जान जाए तो जाए लेकिन नवाबी खत्म नहीं होनी चाहिए. वीडियो देखकर इतना तो यूजर्स को पता लग गया कि कीड़ा हमेशा दांत में ही नहीं होता वो इंसान के दिमाग में भी हो सकता है.

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यूजर्स बोले, जरूरी नहीं कीड़ा दांत में ही हो

वीडियो को @dkjain1308 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...सबसे बड़ी गलती इसके मां बाप की है. एक और यूजर ने लिखा...इन जैसे लोगों को जीवनभर के लिए ट्रेन से बैन कर देना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जरूरी नहीं कि कीड़ा दांत में ही हो, वो आपके दिमाग में भी हो सकता है.

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