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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'जरूर नहीं कीड़ा दांत में ही हो' छपरी ने ट्रेन के दरवाजे पर दिखाया स्टंट- भड़के यूजर्स

Video: 'जरूर नहीं कीड़ा दांत में ही हो' छपरी ने ट्रेन के दरवाजे पर दिखाया स्टंट- भड़के यूजर्स

Viral video of train stunt: स्टंट करते हुए शख्स के चेहरे पर एक प्रतिशत डर या किसी अफसोस का भाव नहीं है. वो तो स्टंट ऐसे कर रहा है मानों कोई जंग जीतकर आया हो.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 18 Jun 2026 10:15 AM (IST)
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कंटेंट और लाइक व्यूज की चाह हर इंसान में होती है. लेकिन इन सब के चक्कर में खुद की जान को दांव पर लगाने जैसी गलती वो लोग करते हैं जिन्हें ना अपनी परवाह होती है और ना ही घर वालों की. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स तेज रफ्तार ट्रेन के दरवाजे पर झूलता दिखाई दे रहा है. इस दौरान वो कई खतरनाक स्टंट करता है लेकिन उसे रोकने वाला वहां कोई नहीं है.

ट्रेन के दरवाजे पर लटककर स्टंट करता दिखा शख्स

सोशल मीडिया पर इन दिनों ट्रेन स्टंट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स तेज रफ्तार ट्रेन के दरवाजे पर उल्टा लटक कर तो कभी झूला झूलकर स्टंट दिखाता नजर आ रहा है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो अपने लिए मुसीबत को बुला रहा है. ट्रेन के दरवाजे के दोनों हेंडल पकड़कर वो जिस तरह से बाहर की ओर झूल रहा है उसे देखकर किसी का भी दिल मुंह को आ सकता है. सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि शख्स का वीडियो बनाने वाला कैमरामैन भी उसे इस खतरनाक स्टंट से नहीं रोक रहा है.

तेज रफ्तार ट्रेन से बाहर झूला

स्टंट करते हुए शख्स के चेहरे पर एक प्रतिशत डर या किसी अफसोस का भाव नहीं है. वो तो स्टंट ऐसे कर रहा है मानों कोई जंग जीतकर आया हो. हालांकि ऐसी घोर लापरवाही में जान जाने का पूरा पूरा खतरा रहता है लेकिन रील की दीवानगी और व्यूज की भूख ऐसी है कि जान जाए तो जाए लेकिन नवाबी खत्म नहीं होनी चाहिए. वीडियो देखकर इतना तो यूजर्स को पता लग गया कि कीड़ा हमेशा दांत में ही नहीं होता वो इंसान के दिमाग में भी हो सकता है.

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यूजर्स बोले, जरूरी नहीं कीड़ा दांत में ही हो

वीडियो को @dkjain1308 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...सबसे बड़ी गलती इसके मां बाप की है. एक और यूजर ने लिखा...इन जैसे लोगों को जीवनभर के लिए ट्रेन से बैन कर देना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जरूरी नहीं कि कीड़ा दांत में ही हो, वो आपके दिमाग में भी हो सकता है. 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 10:15 AM (IST)
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