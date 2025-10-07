इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल

रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मिरथी की वो लाइन तो आप सभी को याद होगी..."जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है" सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आपको भी कहीं ना कहीं ये पंक्तियां याद आ जाएगी, जहां एक लड़के की मौत केवल इसलिए हो गई क्योंकि उसने आने वाले खतरे को नहीं भांपा. ट्रेन के साथ खिलवाड़ करते हुए लड़के का सिर इस कदर फूटा कि उसकी पूरी खोपड़ी ही खुल गई. वीडियो देखने के बाद आपका कलेजा भी थर थर कांपने लगेगा. वीडियो अपने रिस्क पर देखें.

रील की भूख ने लड़के को उतारा मौत के घाट!

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में आप देखेंगे कि कुछ लड़के ट्रेन की पटरी पर खड़े होकर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं. उनका मकसद साफ है, रील बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना. जब ट्रेन करीब आ जाएगी तो एक दम पटरी से हट जाएंगे और फिर होगा इंस्टाग्राम पर लाइक और कमेंट्स का गदर. लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि साइड में खड़ी मौत हंस रही है. होता भी यही है, लड़के पटरी पर खड़े हो जाते हैं और तेज रफ्तार ट्रेन वहां से जैसे ही गुजरती है सभी पटरी से अलग हो जाते हैं.

ट्रेन से टकराया सिर और हो गई दर्दानाक मौत!

जैसे ही लड़के वहां से हटते हैं तेज रफ्तार ट्रेन फ्रेम में दिखती है, लेकिन इन्हीं सब में एक लड़का होशियारी और रील की भूख में जाने अंजाने में ट्रेन के करीब आकर खड़ा हो जाता है इतने में ट्रेन से उसका सिर इस कदर टकराता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है. बताया जा रहा है कि लड़के की खोपड़ी ही खुल गई और फिर उसे बचाया ही नहीं जा सका. वीडियो वायरल है और यूजर्स भी अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं.

यूजर्स कर रहे अलग अलग दावे

वीडियो को @KarmaCIip नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इन जैसे लोगों की वजह से ही मां बाप का बूढ़ापा नर्क हो जाता है. एक और यूजर ने लिखा...ट्रेन के अंदर हो तब तक सुरक्षित हो, ट्रेन बाहर से साक्षात यमराज है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लड़के की मौके पर ही मौत हो चुकी है.

