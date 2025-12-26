हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'मैं एक डॉक्टर के पास..'धुंरधर की ये एक्ट्रेस करवा चुकी है प्लास्टिक सर्जरी? बदले लुक पर उठे सवाल तो दिया करारा जवाब

'मैं एक डॉक्टर के पास..'धुंरधर की ये एक्ट्रेस करवा चुकी है प्लास्टिक सर्जरी? बदले लुक पर उठे सवाल तो दिया करारा जवाब

बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक कई ऐसी हसीनाएं हैं, जिनको लेकर खबरें आती रहती हैं कि उन्होंने अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई है. ऐसा ही धुरंधर की इस एक्ट्रेस संग भी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Dec 2025 12:34 PM (IST)
धुरंधर के सॉन्ग शरारत से लोगों के दिलों पर छा जाने वाली इस हसीना को लेकर कई बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि इन्होंने अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नोज और लिप सर्जरी करवाई है. अब एक्ट्रेस ने करारा जवाब दिया है.

धुरंधर फिल्म को जितना दर्शक पसंद कर रहे हैं, उतना ही उसके सॉन्ग शरारत को भी पसंद किया जा रहा है. हर कोई इस गाने पर रील्स बना रहा है और डांस कर रहा है.
आपको बता दें इस गाने में क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान नजर आ रही हैं, जिन्होंने अपने किलर मूव्स से लोगों को दीवाना बना दिया है.
Published at : 26 Dec 2025 12:34 PM (IST)
Tags :
Krystle D'Souza Dhurandhar

