नीले ड्रम के खिलाफ पुरुषों का विद्रोह! एक ही बार में उड़ गए प्राण-पखेरू; देखें वीडियो 

Blue Drum Viral Video: अपने नीले ड्रम वाली खबरें तो सुनी ही होगी. नीले ड्रम वाले कांड के बाद से ही लोगों में नीले ड्रम को लेकर डर बैठ गया था. वहीं इस बार भी सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंसी भी नहीं रोक पा रहे और जमकर मजे भी ले रहे हैं. इस वीडियो को नीले ड्रम के खिलाफ पुरुषों का विद्रोह बताया जा रहा है. पिछले कुछ समय में देशभर में सामने आए कुछ चर्चित ब्लू ड्रम मामलों के बाद नीला ड्रम सोशल मीडिया पर अब मीम्स का प्रतीक भी बन गया था. इस वायरल वीडियो में कुछ लड़के हॉस्टल में एक बड़े नीले ड्रम के नीचे पटाखा जला देते हैं, जिसके बाद ड्रम तेजी से ऊपर की ओर जाता है और फिर धड़ाम से नीचे गिर जाता है. इसके बाद किसी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और अब इस पर लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

वीडियो में क्या दिखा?

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @RebelliousPari8 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को शेयर करने वाले ने लिखा.. "लग रहा है नील ड्रम के खिलाफ पुरुषों का विरोध शुरू हो गया..." वहीं वीडियो में दिखाई देता है कि कुछ लड़के एक हॉस्टल में एक बड़े ब्लू ड्रम के नीचे बड़ा पटाखा जला देते हैं, पटाखा जलने के बाद ब्लू ड्रम हॉस्टल की लगभग चौथी मंजिल तक ऊपर जाता है और फिर धड़ाम से नीचे गिर जाता है. इसके बाद हॉस्टल के अलग-अलग फ्लोर पर खड़े लड़के तालियां बजाने लगते हैं. इस वीडियो पर अब तक 73के व्यूज आ चुके हैं और कई लोग इस पर कमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.

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लोगों ने लिए जमकर मजे

वायरल वीडियो पर प्रतिक्रियाएं देते हुए एक यूजर ने लिखा एक वक्त में नीला ड्रम ने सबको खौफ में ला दिया था. वहीं दूसरे ने कहा अभी भी नीले ड्रम का खौफ कम नहीं हुआ. इस वीडियो पर सबसे ज्यादा चर्चा मजेदार कमेंट्स को लेकर हो रही है. एक यूजर ने लिखा महिलाओं को पता चलेगा कि विद्रोह शुरू हो गया है तो वह ड्रम का रंग ही बदल देंगी. दूसरे में मजाक करते हुए कहा इस विद्रोह को लाइव टेलीकास्ट मत करना, वरना इन लोगों की घर में एंट्री बैन हो जाएगी. एक और यूजर ने लिखा विद्रोह करके भी कोई फायदा नहीं है महिलाएं दो कदम आगे ही रहेंगी. जबकि किसी ने मजाक में कहा आखिरकार पतियों के सब्र का बांध टूट ही गया. लास्‍ट में एक और यूजर कमेंट करता है ये ड्रम जितनी ऊंची बिल्डिंग है, उतना ऊंचा गया है, ड्रम ने भी हार नहीं मानी.

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