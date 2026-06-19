लड़की चिल्लाती रही लेकिन युवक ने नहीं छोड़ा हाथ, बीच चौराहे हुआ हंगामा; वीडियो वायरल

Couple Fight Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कपल्स से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी रोमांस के वीडियो चर्चा में आ जाते हैं तो कभी लड़ाई-झगड़े के. इस बार ऐसा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क पर एक युवक और लड़की के बीच तीखी बहस और खींचतान होती दिखाई दे रही है. वीडियो में लड़की लगातार युवक से अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती हैं और चिल्लाती नजर आती है, लेकिन युवक उसका हाथ नहीं छोड़ता. इस घटना का वीडियो किसी राहगीर ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद इसे लेकर लोगों के बीच अलग-अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं.

सड़क पर कपल्स के बीच जमकर हुआ हंगामा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @swatntra_anuj नाम के अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें दिखाई देता है कि एक लड़का सड़क पर जबरदस्ती एक लड़की का हाथ पकड़े होता है. वह लड़की कई बार उस लड़के से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है और जोर से चिल्लाती भी है कि हाथ छोड़ो, लेकिन लड़का हाथ नहीं छोड़ता है. इस वीडियो को शेयर करने वाले ने कैप्शन में लिखा किसी चौराहे पर अगर ऐसा होता है, तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है. किसी की बहन-बेटी के साथ भले ही प्यार क्यों न हो पर भरे चौराहे पर ऐसा नहीं करना चाहिए.

इसके बाद वीडियो में आगे दिखाई देता है कि वह लड़की लड़के को धक्के मार कर भी हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का जबरदस्ती उसका हाथ पकड़े रखता है. बाद में लड़की उसका हाथ छुड़ाकर आगे चली जाती है, जबकि लड़का भी उसके पीछे-पीछे चलता हुआ दिखाई देता है. वही इस पूरे वाकये को सड़क पर आते जाते लोग देखते रहते हैं, लेकिन कोई इस लड़ाई के बीच में नहीं आता है, जिससे इंटरनेट पर लोगों के अंदर गुस्सा साफ दिखाई देता है.

किसी चौराहे पर अगर ऐसा होता है तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है, किसी की बहन बेटी के साथ भले ही प्यार क्यों न हो भरे चौराहे पर ऐसा नहीं करना चाहिए। pic.twitter.com/8kPSxaELA3 — Anuj Agnihotri Swatntra (@swatntra_anuj) June 19, 2026

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए अपने रिएक्शन

यह वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने जमकर कमेंट करना शुरू कर दिया. कुछ लोगों ने युवक के व्यवहार को गलत बताया तो कुछ ने ऐसे मामलों में बीच में पड़ने को लेकर भी बात कही. एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए. अगर मनाना है तो उसके और भी तरीके हो सकते हैं. दूसरे यूजर ने कहा आसपास खड़े लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे, किसी ने मदद करने की कोशिश नहीं की. एक और यूजर कमेंट करता है अगर तुम बीच में जाओगे तो कई बार उल्टा खुद ही मुश्किल में फंस सकते हो, इसलिए लोग ऐसे मामलों में दखल देने से बचते हैं. वहीं एक और यूजर ने टिप्पणी की कि लड़की का सम्मान करना हर किसी की जिम्मेदारी है, किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती की कोई जगह नहीं होनी चाहिए.

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