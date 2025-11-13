Video: सड़क पर पड़े सांप पर अनजाने में चढा दी बाइक, उसने पैर में डसा, सामने आया वीडियो

Social Media Viral Video: ये तो आपने सुना ही होगा कि सांप से पंगा लेना जानलेवा साबित हो सकता है. चाहे जान में या अनजाने में सांप से एक बार पंगा ले लिया तो लेने के देने पड़ जाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक सवार अनजाने में एक सांप को कुचल देता है, जिसके बाद सांप ने बाइक सवार को डंस लिया. ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई.

सांप ने बाइकर के पैर पर डंसा

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक सांप सड़क पर दिखाई देता है. इस दौरान एक बाइक सवार सड़क पर आता है और अनजाने में सड़क पर मौजूद सांप के ऊपर बाइक चढ़ा देता है, जिसके चलते सांप कुचल जाता है और उसके बाद बाइक सवार जैसे ही बाइक को बैक करता है सांप उसके पैर पर डंस लेता है.

सांप के डंसने का पता बाइक सवार को नहीं चलता, लेकिन जैसे ही बाइक सवार की नजर सांप पर पड़ती है. वह बहुत डर जाता है. उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह बाइक समेत सड़क पर गिर जाता है. बाइक सवार अनजाने में इतने बड़े हादसे का शिकार हो गया.

अनजाने में हुई गलती शख्स को पड़ी भारी

हालांकि, अभी साफ नहीं हुआ कि बाइक सवार की जान बची या नहीं. इस घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इस पर लोगों के चौंकाने वाले कमेंट्स सामने आए. कुछ लोगों ने कहा कि सांप के ऊपर गलती से बाइक चढ़ी, जिस पर सांप को खतरा लगा और उसने डंस लिया, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि बाइक सवार की गलती नहीं है. एक यूजर ने लिखा की अगर बाइक सवार को पहले दिखता तो वह सांप पर बाइक नहीं चढ़ाता. इस तरह के कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.