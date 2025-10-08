Video: एक सेकंड में सब खत्म! बाइक लेकर निकला, बस ने कुचला, रौंगटे खड़े कर देगा हादसे का वीडियो

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा गया है कि एक बाइक सवार व्यक्ति एक बस से बुरी तरह टकरा जाता है, जिसके चलते वह बाइक समेत सड़क पर गिर जाता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टक्कर कितनी खतरनाक थी. इस भयावह हादसे का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सड़क पर मौजूद लोग दौड़कर मदद के लिए आगे आए

हालांकि, ये हादसा कहां का है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा गया है कि एक बाइक सवार व्यक्ति सड़क की तरफ जा रहा है और वह बिना आस-पास देखें बाइक चला रहा होता है, वैसे ही पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बस बाइकर को जोरदार टक्कर मार देती है, जिसके कारण बाइक सवार व्यक्ति सड़क पर गिर जाता है.

That Innova blocked the view 😬



The biker could've thought about it and checked before joining the road !!



See and be seen ! pic.twitter.com/LaZptDHoKA — DriveSmart🛡️ (@DriveSmart_IN) October 8, 2025

वीडियो में साफ देखा गया है कि बाइक सवार व्यक्ति को बस कुचल देती है और आगे जाकर रुक जाती है. हादसे के बाद सड़क पर मौजूद लोग दौड़कर बाइक सवार की मदद के लिए आते हैं.

लोगों ने बाइकर के हेलमेट ना पहनने पर सवाल खड़े किए

अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे में बाइक सवार की जान बची या नहीं, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर देखा गया है कि हादसा कितना खतरनाक था. वीडियो में यह भी देखा गया है कि बाइक चलाते समय बाइकर ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जिसके कारण हादसे में उसे गंभीर चोटें भी आई होंगी.

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने बाइक सवार के हेलमेट ना पहनने पर भी सवाल खड़े किए हैं. कई यूजर ने कहा कि वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कि कितनी जरूरत है.