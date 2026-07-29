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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअपनी बहनों का ख्याल रखना, कैंसर से जूझ रहे पिता ने 7 साल के बेटे को सिखाया पाठ- रुला देगा वीडियो

अपनी बहनों का ख्याल रखना, कैंसर से जूझ रहे पिता ने 7 साल के बेटे को सिखाया पाठ- रुला देगा वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स जो कैंसर का पेशेंट बताया जा रहा है अपनी आखिरी सांसे गिनता हुआ जिंदगी और मौत से जूझ रहा है

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Jul 2026 03:49 PM (IST)
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कहते हैं कि पिता के बाद अगर परिवार का कोई सहारा होता है तो वह बेटा होता है. मर्द को हमेशा से समाज ने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है. ऐसे में एक पिता जब अपनी आखिरी सांसे गिन रहा होता है तो सारी सीख और निर्देश बेटे को ही देकर जाता है, फिर चाहे बेटा जवान हो या फिर बच्चा. सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद लोगों की आंखें भीग गई हैं और लोग भावुक हो गए हैं. वीडियो में अपनी आखिरी सांसे गिन रहा पिता अपने 7 साल के बेटे को जो बातें कह रहा है वो आपको भी रुला देंगी.

कैंसर से जूझ रहे पिता ने बेटे को दिया

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स जो कैंसर का पेशेंट बताया जा रहा है अपनी आखिरी सांसे गिनता हुआ जिंदगी और मौत से जूझ रहा है. शख्स के पास उसका बेटा है जिसकी उम्र लगभग 7 साल है और अपने पिता की बातों को बड़े गौर से सुन रहा है. पिता अपनी आखिरी सांसे गिनता हुआ बेटे से कहता है कि हमेशा अपनी मां की बात मानना और उसे सुनना. हमेशा अपनी बहनों का ख्याल रखना.  वीडियो में पिता का मैसेज सुनकर भावुकता की सभी हदें पार हो गई हैं. इतना इमोशनल वीडियो आपने शायद ही इससे पहले कभी देखा होगा.

 
 
 
 
 
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पिता ने मौत की दहलीद पर भी रखा परिवार का ध्यान

वीडियो में पिता की बातचीत को बेटा बड़े गौर से सुन रहा होता है मानों जिम्मेदारी उठाने के लिए वो तैयार हो गया हो. पिता की बातें भी साफ बता रही हैं कि जिंदगी के बाद भी उसे परिवार की कितनी फिक्र है और वो अपने परिवार को किसी परेशानी में नहीं देख सकता. वीडियो इतना इमोशनल है कि यूजर्स की आंखें भर आई हैं और लोग अब इस वीडियो पर जमकर कमेंट्स करते दिखाई दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, हमें तो रोना आ गया

वीडियो को naughtyworld नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मुझे तो रोना आ गया, इस उम्र में पिता से बिछड़ने का दुख मैं समझ सकता हूं. एक और यूजर ने लिखा...पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, पिता ही आपका सबसे बड़ा हमदर्द है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...यह पल सबसे दर्दभरा है, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 03:49 PM (IST)
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