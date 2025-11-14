बिहार झटका देता है! महारानी के इस डायलॉग ने पहले ही साफ कर दी थी चुनावी तस्वीर- अब हो रहा वायरल

बिहार चुनाव के रिजल्ट की तस्वीर आज यानी 14 नवंबर को साफ हो जाएगी. शुरूआती रुझानों में साफतौर पर एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है. जहां एक और तेजस्वी सरकार बनाने का दावा कर रहे थे और कह रहे थे कि बिहार बदलाव करेगा तो वहीं एनडीए को पूरा भरोसा था कि वही दोबारा सरकार बनाएंगे. लेकिन अब बिहार चुनाव के इस खेल में महारानी वेबसीरीज की भी एंट्री हो गई है. दरअसल, सोशल मीडिया पर महारानी वेबसीरीज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि बिहार चुनाव की तस्वीर तो महारानी के इस सीन ने पहले ही साफ कर दी थी.

महारानी वेबसीरीज का डायलॉग हो रहा वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें महारानी वेबसीरीज का एक सीन दिखाया गया है. इस सीन में सत्येंद्रनाथ मिश्रा का रोल निभा रहे प्रमोद पाठक कहते हैं कि बिहार की एक खास बात है. "जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, तब तब बिहार आपको झटका देता है." अब इस डायलॉग के बिहार विधानसभा के नतीजों से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि करीब 12 बजे तक के रूझानों में एनडीए 190 और महागठबंधन 49 सीटों पर बढञत बनाए हुए है जिससे साफ पता लग रहा है कि तेजस्वी के सीएम बनने का सपना इस बार भी टूटता दिखाई दे रहा है.

जब जब आपको लगता है आप बिहार को समझ गए है

तब तब बिहार आपको झटका देता है✌🏻



जब जब आपको लगता है आप बिहार को समझ गए है

तब तब बिहार आपको झटका देता है✌🏻

Bihar is not for beginners ✨#BiharPolitics

आरजेडी और महागठबंधन ने किया था ये दावा

आपको बता दें कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने ये दावा किया था कि तेजस्वी यादव ही सीएम बनने जा रहे हैं और शपथ ग्रहण की तारीख तक बता दी थी तो वहीं आरजेडी और महागठबंधन की ओर से भी बदलाव का दावा किया गया था. लेकिन महारानी ओटीटी सीरीज का ये डायलॉग अब महागठबंधन के नेताओं पर फिट बैठता दिखाई दे रहा है.

अब यूजर्स ले रहे मजे

वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इसे लाखों बार देखा गया तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये डायलॉग बिहार के लिए एक दम ठीक बोला गया है. एक और यूजर ने लिखा...इन महाशय का दावा तो सच हो गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कोई तेजस्वी को यह क्लिप दिखाओ भाई.

