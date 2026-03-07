हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'यह ऐतिहासिक मील का पत्थर', नेपाल में बालेन शाह की पार्टी बनी सबसे बड़ी पार्टी, PM मोदी ने दी बधाई

Nepal Election Result: पांच मार्च को नेपाल में हुए चुनाव की मतगणना जारी है. पड़ोसी देश में बालेन शाह की आरएसपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. पीएम मोदी ने नेपाल की जनता को बधाई दी है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 07 Mar 2026 06:27 PM (IST)
Preferred Sources

नेपाल में फिलहाल नई सरकार के गठन को लेकर मतगणना जारी है. यहां हुए आम चुनाव में लगभग बालेन शाह की सरकार बनती हुई नजर आ रही है. अबतक 165 सीटों पर रुझान आ चुके हैं. काठमांडू के मेयर रह चुके बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) ने बढ़त बनाई हुई है. अब इन्हीं नतीजों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के लोगों और सरकार को बधाई दी है.

पीएम मोदी ने नेपाल को दी बधाई 

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं नेपाल के लोगों और सरकार को चुनाव के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन पर दिल से बधाई देता हूं. अपने नेपाली भाइयों और बहनों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इतने जोश के साथ इस्तेमाल करते देखना बहुत अच्छा लग रहा है. यह ऐतिहासिक मील का पत्थर नेपाल की लोकतांत्रिक यात्रा में एक गर्व का पल है. एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के तौर पर भारत नेपाल के लोगों और उनकी नई सरकार के साथ मिलकर काम करने के अपने वादे पर कायम है ताकि साझा शांति, तरक्की और खुशहाली की नई ऊंचाइयों को छुआ जा सके.

क्या हैं चुनाव परिणाम? 

हाल ही में आए चुनाव नतीजों में 165 सीटों पर गिनती चल रही है. इनमें बालेन शाह की आरएसपी ने 55 सीटें जीती है. वहीं 66 सीटों पर उनकी पार्टी आगे चल रही है. इस पार्टी को चार साल पहले एक पत्रकार रबि लामिछाने ने बनाई तथी. पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली झापा सीट पर बालेन शाह से 43 हजार वोटों से पीछे चल रहे हैं. ओली ने झापा-5 सीट पर चुनाव 2017 और 2022 में जीता था.

नेपाल में किस व्यवस्था के तहत होते हैं चुनाव? 

नेपाल में चुनावी व्यवस्था मिश्रित है. यहां दो तरीकों से संसद सदस्य चुने जाते हैं. इनमें एक सीधे चुनाव से और दूसरे पार्टी को मिले कुल वोट से जीतते हैं. वर्तमान में नेपाल ने पार्टी वोट प्रतिशत के आधार पर चुनाव प्रक्रिया पूरी की है. नेपाल में 110 सीटें पार्टियों के मिले वोट प्रतिशत के आधार पर बांटी जाएगी. यहां किसी उम्मीदवार को नहीं बल्कि जनता सीधे पार्टी को वोट करती है. जिस भी पार्टी का जितना वोट प्रतिशत होता है, उसी हिसाब से उन्हें संसद में सीटें दी जाती है.  

बालेन शाह की पार्टी को अबतक 54.8 प्रतिशत वोट मिले हैं. चुनाव 5 मार्च को हुए. यहां कुल 58% लोगों ने वोट डाला है. वोट की गिनती 3 से 4 दिन चलने की उम्मीद है. चुनाव आयोग ने वोटिंग 9 मार्च तक पूरी करने की योजना बनाई है.

कौन हैं बालेन शाह? 

बालेन शाह काठमांडू के पूर्व मेयर रह चुके हैं. उनका जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में ही हुआ. उनकी पढ़ाई वीएनआईटी नागपुर से हुई है. वह साल 2022 में काठमांडू के पहले स्वतंत्र मेयर बने. वह पेशवर तौर पर हिप-हॉप और रैप म्यूजिक आर्टिस्ट हैं. इस दौरान उन्होंने कई बैटल जीते हैं. वह नेपाल के युवाओं में काफी फेमस हैं. उन्होंने रैप में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे उठाए हैं.

Published at : 07 Mar 2026 06:27 PM (IST)
नेपाल Nepal Election Result PM मोदी Balen Shah NARENDRA MODI
