सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शादी समारोह का अनोखा पल कैद हुआ है. वीडियो में दिख रहा है कि दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर हैं और शादी का रस्मिक कार्यक्रम चल रहा है. इसी बीच दूल्हे के दोस्त अचानक एक नीला ड्रम लेकर स्टेज की तरफ बढ़ते हैं. नीले ड्रम को देखकर वहां मौजूद लोग थोड़े हैरान रह जाते हैं, लेकिन जल्दी ही हंसी की गड़गड़ाहट फैल जाती है. वीडियो देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि ये लोग दोस्त नहीं दुश्मन हैं दुश्मन.

शादी में नीला ड्रम लेकर पहुंचे दूल्हे के दोस्त

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि शादी समारोह में दूल्हे के दोस्त तोहफे में नीला ड्रम लेकर के आए हैं. ये सब देखकर दुल्हन का तो हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है और वो हंसते-हंसते बेहाल हो जाती है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये सब एक मजाक और तोहफे के तौर पर किया गया था. दूल्हे के दोस्त ने जो नीला ड्रम लाया है, वह अंदर से खाली है इसे बस शादी की खुशी में मस्ती का तड़का लगाया गया है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

मेरठ में खुशबू ने किया था सौरभ का कत्ल

इस किस्से को दरअसल मेरठ की खुशबू के साथ जोड़ा जा रहा है जिसने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर पहले मौत के घाट उतारा और फिर उसके टुकड़े करके नीले ड्रम में सीमेंट सहित भर दिया. इस घटना के बाद पूरे देश में नीले ड्रम को लेकर मर्द जात में डर बना हुआ था. इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए दूल्हे के दोस्तों ने दूल्हे को शादी के बाद मजाकिया अंदाज में सावधान रहने की सलाह भी दे डाली.

यूजर्स ने लगा डाली क्लास

वीडियो को @sankii_memer नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस घटना पर मीम बनाना किसी भी तरह से ठीक नहीं है. एक और यूजर ने लिखा...ये कोई समझदारी वाला काम नहीं है, आप किसी का मजाक नहीं बना सकते खासकर उसका जिसकी जान चली गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बड़े खतरनाक दोस्त हैं.

