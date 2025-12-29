हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थजिम नहीं जाना चाहते? ये टिप्स बैठे-बैठे घटा देंगे आपका वजन

जिम नहीं जाना चाहते? ये टिप्स बैठे-बैठे घटा देंगे आपका वजन

आज की जनरेशन के लोग अपनी लाइफ में इतने ज्यादा व्यस्त है कि वह अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं. इस वजह से उनका वजन काफी बढ़ता जा रहा है. इन टिप्स को फॉलो करके आप आसानी से वजन कम कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: तान्या झा | Updated at : 29 Dec 2025 09:09 AM (IST)
Preferred Sources

भागदौड़ वाली जिंदगी के कारण आज के समय में सभी का दिनचर्या खराब हो गया है. लोगों को अपने ऊपर ध्यान देने का समय भी नहीं मिल पा रहा है. बाहर की चीजें खाने और जीवनशैली के खराब होने के कारण लोगों का वजन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना वजन कम करना चाहते हैं लेकिन समय न मिल पाने के कारण आप जिम जा पाने में असमर्थ है. तो यह आर्टिकल आपके लिए काफी फायदेमंद होगा. इसके लिए आपको हार्डवर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है. इसके साथ ही अब हम आपको उन टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें न आपको भारी भरकम डाइट खाने या जिम जाने की जरूरत पड़ेगी.

रोज सुबह पानी पिए

सबसे पहले सुबह 1 या 2 गिलास गर्म पानी पिए. ऐसा करने से आपको पूरे दिन बेवजह लगने वाली भूख खत्म होएगी और आपको सिर्फ समय पर ही भूख लगेगी. 

दिमाग को कंट्रोल करें

दरअसल, जब भी हम बड़े प्लेट मे खाना लेते हैं, तो हमारे दिमाग को ज्यादा खाना लेने पर भी कम लगता है और छोटे प्लेट में खाना खाने से ज्यादा लगता है. इसी कारण से छोटे प्लेट मे खाना लें, जिससे मन को संतुष्टि मिलेगी.

अच्छे से चबा कर खाएं

जब आप खाना खा रहे हो तो आराम से खाने को चबा-चबा कर खाएं. ऐसा करने से दिमाग को लगता है कि पेट भर चुका है. अगर आप बिना चबाए खाना खाएंगे तो पेट सही से काम नहीं कर पाएगा.

नींद को अहमियत दें

पूरी नींद लें. करीब7-8 घंटे की रोजाना समय पर नींद लें. अगर आप ढंग से नींद नहीं लेते हैं, भूख बढ़ाने वाले हार्मोन का स्तर बढ़ता है. इसके अलावा सुबह आपका शरीर जल्दी एनर्जी लेने के चक्कर में बाहर की चीज को खाने की क्रेविंग करता है. 

प्रोटीन से भरपूर खाना खाएं

भोजन में प्रोटीन और फाइबर को बढ़ाए. प्रोटीन और फाइबर वाला खाना आपको पूरे दिन बार-बार भूख लगने से बचाता है. इनको खाने से हमारे दिमाग को संकेत मिलता है कि अभी शरीर में एनर्जी है, जिसके कारण व्यक्ति को बाहर का खाना खाने की क्रेविंग नहीं होती है.

स्क्रीन टाइम को कम करें

अधिकतर लोगों को खाना खाते समय फोन चलाने की आदत होती है.  वह जब फोन देखते हु्ए खाना खाते हैं तो ध्यान न जाने की वजह से खाना ज्यादा खा लेते हैं.  अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं. तो इस दिनचर्या को अपनाकर आसानी से जिम जाए बिना वजन कम कर सकते हैं. 

ये भी पढे़ं: अब सीटी स्कैन से होगी बीमारी की सटीक पहचान, सफदरजंग में बिना चीरा लगाए टिश्यू की जांच शुरू

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 29 Dec 2025 09:09 AM (IST)
Tags :
Tips For Weight Loss Weight Loss Without Gym Tips For Fat Loss
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Chhattisgarh Fire News: Korba में दुकानों में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक! | Breaking
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | Unnao Case | Aravalli | Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC
भूसे से लदा ट्रक बोलेरो गाड़ी पर पलटा, बोलेरो सवार एक शख्स की मौत
डॉक्टर नहीं मिले तो चप्पल से शुरू हुआ इलाज! Saharsa अस्पताल में हंगामा
Madhya Pradesh: नशे में धुत पुलिसकर्मी का तांडव! घर में घुसाया ट्रक..फिर किया डांस | Harda |Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
ओटीटी
सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे
सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे
ट्रेंडिंग
Video: 'परिंदा बनाने बोला था, दरिंदा बना दिया' लड़के के साथ टैटू आर्टिस्ट ने कर दिया खेल- वीडियो वायरल
'परिंदा बनाने बोला था, दरिंदा बना दिया' लड़के के साथ टैटू आर्टिस्ट ने कर दिया खेल- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
LIC की धमाकेदार पॉलिसी, एक बार निवेश करें और जिंदगी भर मिलेगी 1 लाख रुपये सालाना पेंशन
LIC की धमाकेदार पॉलिसी, एक बार निवेश करें और जिंदगी भर मिलेगी 1 लाख रुपये सालाना पेंशन
हेल्थ
सर्दियों में गर्म पानी से नहाना पड़ सकता है भारी, जानें स्किन की बीमारियों से बचने का सही तरीका
सर्दियों में गर्म पानी से नहाना पड़ सकता है भारी, जानें स्किन की बीमारियों से बचने का सही तरीका
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget