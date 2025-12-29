जिम नहीं जाना चाहते? ये टिप्स बैठे-बैठे घटा देंगे आपका वजन

भागदौड़ वाली जिंदगी के कारण आज के समय में सभी का दिनचर्या खराब हो गया है. लोगों को अपने ऊपर ध्यान देने का समय भी नहीं मिल पा रहा है. बाहर की चीजें खाने और जीवनशैली के खराब होने के कारण लोगों का वजन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना वजन कम करना चाहते हैं लेकिन समय न मिल पाने के कारण आप जिम जा पाने में असमर्थ है. तो यह आर्टिकल आपके लिए काफी फायदेमंद होगा. इसके लिए आपको हार्डवर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है. इसके साथ ही अब हम आपको उन टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें न आपको भारी भरकम डाइट खाने या जिम जाने की जरूरत पड़ेगी.

रोज सुबह पानी पिए

सबसे पहले सुबह 1 या 2 गिलास गर्म पानी पिए. ऐसा करने से आपको पूरे दिन बेवजह लगने वाली भूख खत्म होएगी और आपको सिर्फ समय पर ही भूख लगेगी.

दिमाग को कंट्रोल करें

दरअसल, जब भी हम बड़े प्लेट मे खाना लेते हैं, तो हमारे दिमाग को ज्यादा खाना लेने पर भी कम लगता है और छोटे प्लेट में खाना खाने से ज्यादा लगता है. इसी कारण से छोटे प्लेट मे खाना लें, जिससे मन को संतुष्टि मिलेगी.

अच्छे से चबा कर खाएं

जब आप खाना खा रहे हो तो आराम से खाने को चबा-चबा कर खाएं. ऐसा करने से दिमाग को लगता है कि पेट भर चुका है. अगर आप बिना चबाए खाना खाएंगे तो पेट सही से काम नहीं कर पाएगा.

नींद को अहमियत दें

पूरी नींद लें. करीब7-8 घंटे की रोजाना समय पर नींद लें. अगर आप ढंग से नींद नहीं लेते हैं, भूख बढ़ाने वाले हार्मोन का स्तर बढ़ता है. इसके अलावा सुबह आपका शरीर जल्दी एनर्जी लेने के चक्कर में बाहर की चीज को खाने की क्रेविंग करता है.

प्रोटीन से भरपूर खाना खाएं

भोजन में प्रोटीन और फाइबर को बढ़ाए. प्रोटीन और फाइबर वाला खाना आपको पूरे दिन बार-बार भूख लगने से बचाता है. इनको खाने से हमारे दिमाग को संकेत मिलता है कि अभी शरीर में एनर्जी है, जिसके कारण व्यक्ति को बाहर का खाना खाने की क्रेविंग नहीं होती है.

स्क्रीन टाइम को कम करें

अधिकतर लोगों को खाना खाते समय फोन चलाने की आदत होती है. वह जब फोन देखते हु्ए खाना खाते हैं तो ध्यान न जाने की वजह से खाना ज्यादा खा लेते हैं. अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं. तो इस दिनचर्या को अपनाकर आसानी से जिम जाए बिना वजन कम कर सकते हैं.

ये भी पढे़ं: अब सीटी स्कैन से होगी बीमारी की सटीक पहचान, सफदरजंग में बिना चीरा लगाए टिश्यू की जांच शुरू



Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator