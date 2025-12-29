हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 इंटरनेशनल का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाकर भी हारी श्रीलंकाई टीम, भारत ने बल्लेबाजों के दम पर मारी बाजी

टी20 इंटरनेशनल का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाकर भी हारी श्रीलंकाई टीम, भारत ने बल्लेबाजों के दम पर मारी बाजी

IND W VS SL W: भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका महिला टीम को टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में 30 रनों से हारा दिया है. इस मुकाबले में दोनों ही टीमों ने टी20 इंटरनेशनल में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 29 Dec 2025 08:15 AM (IST)
India Women Vs Srilanka Women T20Is Series 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका महिला टीम के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला बीती रात यानी 28 दिसंबर, 2025 को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जिसको टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है. सीरीज के पहले तीन मैचों में भारत ने लक्ष्य का पीछा किया था. इस मैच में पहले बैटिंग मिली और टीम ने 30 रनों से जीत हासिल की. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के अर्धशतक की बदौलत टीम ने दो विकेट पर 221 रन का रिकॉर्ड स्कोर बनाया. जिसके जवाब में, श्रीलंका 6 विकेट पर 191 रन ही बना पाई. ये श्रीलंकाई टीम का सबसे बड़ा स्कोर भी है लेकिन इसके बावजूद भी उसे हार का सामना करना पड़ा.

स्मृति और शेफाली ने 162 रनों की साझेदारी

टीम इंडिया की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने शुरुआती तीन मुकाबले में विफल होने के बाद तिरुवनंतपुरम टी20 में 48 गेंद की अपनी पारी में 11 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 80 रन बनाए. इस सीरीज में अपने लगातार तीसरे अर्धशतक के दौरान शेफाली वर्मा ने 46 गेंद में 79 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 12 चौकों और एक छक्के निकले. स्मृति और शेफाली ने पहले विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी की जो इस फॉर्मेट में भारत की ओर से किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है. 

ऋचा घोष (16 गेंद में नाबाद 40) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (नाबाद 16) ने तीसरे विकेट के लिए 23 गेंद में 53 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी करके टीम इंडिया को इस फॉर्मेट में उसके सबसे बड़े स्कोर तक पहुंचाया. टीम ने इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ दिसंबर 2024 में चार विकेट पर 217 रन बनाए थे. भारत ने अपनी पारी के दौरान 28 चौके और 8 छक्के मारे जो इस फॉर्मेट में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक बाउंड्री का नया रिकॉर्ड है. 

श्रीलंका बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बावजूद हारी

श्रीलंका महिला टीम ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में 6 विकेट खोकर 191 रन ही बना सकी. इस मुकाबले में श्रीलंकाई टीम के लिए कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने 37 गेंदों में 52 रन की सबसे बड़ी खेली. उन्होंने इस पारी में 3 छक्के और 3 चौके शामिल लगाईं. हसिनी परेरा ने 20 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 33 रन बनाए जबकि इमेशा दुलानी ने 29 रन जोड़े. भारत की तरफ से अरुंधति रेड्डी और वैष्णवी शर्मा ने 2-2 विकेट निकाले, जबकि श्री चरणी ने 1 विकेट हासिल किया.

Published at : 29 Dec 2025 08:15 AM (IST)
