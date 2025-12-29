मेक्सिको में बड़ा हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन; 13 लोगों की मौत 98 घायल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







मेक्सिको में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है. अधिकारियों ने रविवार (28 दिसंबर) को बताया कि देश के ओक्साका राज्य में इंटरओशनिक ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको की नेवी (नौसेना) ने बताया कि ट्रेन में 9 चालक दल के सदस्यों और 241 यात्रियों सहित कुल 250 लोग सवार थे. इनमें से 193 लोगों की जान सुरक्षित बताई जा रही है, जबकि 98 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 36 को चिकित्सकीय सहायता दी जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा चिवेला और निज़ांडा शहर के बीच हुआ है.

मेक्सिको के राष्ट्रपति ने क्या कहा

मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि घायल हुए 5 लोगों की हालत गंभीर है और बताया कि मारे गए लोगों के परिवारों की मदद के लिए सीनियर अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा गया है. मेक्सिको की अटॉर्नी जनरल अर्नेस्टिना गोडॉय रामोस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है.

इंटरओशनिक ट्रेन का उद्घाटन साल 2023 में पूर्व राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने किया था. ये बड़े इंटरओशनिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसे तेहुआंतेपेक के इस्थमस के पार रेल लिंक को आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो कि मेक्सिको के पैसिफिक पोर्ट सलीना क्रूज को खाड़ी तट पर कोएत्जाकोआल्कोस से जोड़ता है.

मेक्सिको के लिए खास है ये ट्रेन

मेक्सिकन सरकार ने इस इस्थमस को एक रणनीतिक व्यापार गलियारे के रूप में विकसित करने की कोशिश की है. बंदरगाहों, रेलवे और औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विस्तार कर एक ऐसा रूट बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो पनामा नहर के साथ मुकाबला कर सके. बता दें कि ये ट्रेन दक्षिणी मेक्सिको में यात्री और माल ढुलाई रेल का विस्तार करने और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास का भी हिस्सा है.

