शादी के 10 महीने बाद ही तलाक ले रहा यह कपल! वजह ऐसी कि दीवार पर सिर दे मारेंगे आप

शादी का रिश्ता सात जन्मों का माना जाता है. जब दो लोग एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने का वादा करते हैं तो वे हर सुख-दुख में साथ निभाने की कसमें खाते हैं. लेकिन कभी-कभी जिंदगी की राहों में ऐसी अड़चनें आ जाती हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं करता. भोपाल से सामने आया एक अजीबोगरीब मामला इस बात का ताजा उदाहरण है, जहां एक युवा दंपति का रिश्ता महज कुछ महीनों में बिखर गया और वजह बनी उनके पालतू जानवर. सुनकर हैरानी होती है कि जहां कभी दोनों को जानवरों से मिला साझा प्रेम एक-दूसरे के करीब ले आया था, वहीं अब वही जानवर उनके रिश्ते टूटने का कारण बन गए हैं.

भोपाल से सामने आया अजीबो गरीब मामला, जानवरों की वजह से तलाक ले रहा कपल

भोपाल फैमिली कोर्ट से जुड़ा यह मामला सोशल मीडिया और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है. जानकारी के मुताबिक, यह अनाम दंपति दिसंबर 2024 में शादी के बंधन में बंधा था. शादी के बाद जब दोनों ने एक ही छत के नीचे रहना शुरू किया तो उनके पालतू जानवरों को लेकर खींचतान शुरू हो गई. पत्नी अपने साथ अपनी प्यारी बिल्ली लाई थी जबकि पति पहले से ही अपने कुत्ते के साथ रहता था. शुरुआती दिनों में दोनों ने अपने-अपने पालतू को एक साथ रखने की कोशिश की, लेकिन यहां से ही तनाव की शुरुआत हो गई.

पति ने शादी से पहले ही रख दी थी बात

पत्नी का आरोप है कि उसके पति का कुत्ता उसकी बिल्ली को बार-बार परेशान करता था और कई बार उस पर हमला भी कर चुका था. महिला का कहना है कि उसने हर बार समझौता करने की कोशिश की, लेकिन उसका पति हमेशा अपने कुत्ते का ही पक्ष लेता रहा. दूसरी तरफ पति का कहना है कि उसने शादी से पहले ही साफ कर दिया था कि घर में केवल उसका पालतू ही रहेगा और पत्नी को अपनी बिल्ली नहीं लानी चाहिए थी. पति का दावा है कि बिल्ली घर के मछलीघर के पास मंडराती रहती थी जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता था.

कोर्ट पहुंचा दंपत्ति

दोनों के बीच यह विवाद इतना बढ़ गया कि बात अक्सर झगड़े तक पहुंच जाती थी. स्थिति गंभीर होती देख कोर्ट ने उन्हें कई बार काउंसलिंग के लिए भेजा. रिश्तेदारों और परिवार के लोगों ने भी आपसी सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर रहा. पत्नी अपनी बिल्ली छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और पति अपने कुत्ते से अलग होने को कतई राजी नहीं था. इस जिद और पालतू जानवरों के प्रति गहरे लगाव ने आखिरकार उनके रिश्ते को कमजोर कर दिया.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो

यूजर्स का भी घूमा माथा

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ तो लोग भी हैरान रह गए. एक यूजर ने तंज मारते हुए लिखा....अब तो सास ससुर का रोल बेचारे जानवर निभा रहे हैं. एक और यूजर ने लिखा...शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, इन लोगों को ये बात अभी समझ नहीं आ रही लेकिन बाद में पछतावा होगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....भाई मेरी तो दिमाग घूम गया, दिल कर रहा है कि दीवार पर सिर दे मारूं, ये सब चल क्या रहा दुनिया में.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स