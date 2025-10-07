हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगशादी के 10 महीने बाद ही तलाक ले रहा यह कपल! वजह ऐसी कि दीवार पर सिर दे मारेंगे आप

शादी के 10 महीने बाद ही तलाक ले रहा यह कपल! वजह ऐसी कि दीवार पर सिर दे मारेंगे आप

भोपाल फैमिली कोर्ट से जुड़ा यह मामला सोशल मीडिया और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है. जानकारी के मुताबिक, यह अनाम दंपति दिसंबर 2024 में शादी के बंधन में बंधा था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 07 Oct 2025 08:00 AM (IST)
Preferred Sources

शादी का रिश्ता सात जन्मों का माना जाता है. जब दो लोग एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने का वादा करते हैं तो वे हर सुख-दुख में साथ निभाने की कसमें खाते हैं. लेकिन कभी-कभी जिंदगी की राहों में ऐसी अड़चनें आ जाती हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं करता. भोपाल से सामने आया एक अजीबोगरीब मामला इस बात का ताजा उदाहरण है, जहां एक युवा दंपति का रिश्ता महज कुछ महीनों में बिखर गया और वजह बनी उनके पालतू जानवर. सुनकर हैरानी होती है कि जहां कभी दोनों को जानवरों से मिला साझा प्रेम एक-दूसरे के करीब ले आया था, वहीं अब वही जानवर उनके रिश्ते टूटने का कारण बन गए हैं.

भोपाल से सामने आया अजीबो गरीब मामला, जानवरों की वजह से तलाक ले रहा कपल

भोपाल फैमिली कोर्ट से जुड़ा यह मामला सोशल मीडिया और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है. जानकारी के मुताबिक, यह अनाम दंपति दिसंबर 2024 में शादी के बंधन में बंधा था. शादी के बाद जब दोनों ने एक ही छत के नीचे रहना शुरू किया तो उनके पालतू जानवरों को लेकर खींचतान शुरू हो गई. पत्नी अपने साथ अपनी प्यारी बिल्ली लाई थी जबकि पति पहले से ही अपने कुत्ते के साथ रहता था. शुरुआती दिनों में दोनों ने अपने-अपने पालतू को एक साथ रखने की कोशिश की, लेकिन यहां से ही तनाव की शुरुआत हो गई.

पति ने शादी से पहले ही रख दी थी बात

पत्नी का आरोप है कि उसके पति का कुत्ता उसकी बिल्ली को बार-बार परेशान करता था और कई बार उस पर हमला भी कर चुका था. महिला का कहना है कि उसने हर बार समझौता करने की कोशिश की, लेकिन उसका पति हमेशा अपने कुत्ते का ही पक्ष लेता रहा. दूसरी तरफ पति का कहना है कि उसने शादी से पहले ही साफ कर दिया था कि घर में केवल उसका पालतू ही रहेगा और पत्नी को अपनी बिल्ली नहीं लानी चाहिए थी. पति का दावा है कि बिल्ली घर के मछलीघर के पास मंडराती रहती थी जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता था.

कोर्ट पहुंचा दंपत्ति

दोनों के बीच यह विवाद इतना बढ़ गया कि बात अक्सर झगड़े तक पहुंच जाती थी. स्थिति गंभीर होती देख कोर्ट ने उन्हें कई बार काउंसलिंग के लिए भेजा. रिश्तेदारों और परिवार के लोगों ने भी आपसी सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर रहा. पत्नी अपनी बिल्ली छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और पति अपने कुत्ते से अलग होने को कतई राजी नहीं था. इस जिद और पालतू जानवरों के प्रति गहरे लगाव ने आखिरकार उनके रिश्ते को कमजोर कर दिया.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो

यूजर्स का भी घूमा माथा

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ तो लोग भी हैरान रह गए. एक यूजर ने तंज मारते हुए लिखा....अब तो सास ससुर का रोल बेचारे जानवर निभा रहे हैं. एक और यूजर ने लिखा...शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, इन लोगों को ये बात अभी समझ नहीं आ रही लेकिन बाद में पछतावा होगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....भाई मेरी तो दिमाग घूम गया, दिल कर रहा है कि दीवार पर सिर दे मारूं, ये सब चल क्या रहा दुनिया में.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स

Published at : 07 Oct 2025 08:00 AM (IST)
Tags :
Viral News Bhopal News TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती अगर...
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections: Asaduddin Owaisi का Tejashwi Yadav पर बड़ा हमला, दी गंभीर चेतावनी
University Drugs Scandal: Jaunpur के Veer Bahadur Singh Purvanchal University में शराब-ड्रग्स का खुलासा
Mine Blast: Chhattisgarh के Chirmiri Open Cast कोयला खदान में धमाका, 8 मजदूर घायल
Sansani: महामंडलेश्वर की खूनी साजिश, पुलिस की तलाश जारी | Pooja Shakun Pandey Murder
Dalit Lynching: रायबरेली में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Rahul Gandhi का नाम लेने पर और पीटा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती अगर...
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
ट्रेंडिंग
बत्तख ने की दुकान से चोरी! सामान उठाकर झटपट भागी, भावुक कर देगी आगे की कहानी- वीडियो वायरल
बत्तख ने की दुकान से चोरी! सामान उठाकर झटपट भागी, भावुक कर देगी आगे की कहानी- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
Bihar Election 2025: वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
ट्रैवल
दिल्ली में कहां मिलती हैं सबसे सस्ती चूड़ियां? यहां से करें करवाचौथ की शॉपिंग
दिल्ली में कहां मिलती हैं सबसे सस्ती चूड़ियां? यहां से करें करवाचौथ की शॉपिंग
महाराष्ट्र
Maharashtra: 'जो साथ आता है, उसे राजनीतिक रूप से खत्म कर देती है BJP', रोहित पवार का बड़ा हमला
'जो साथ आता है, उसे राजनीतिक रूप से खत्म कर देती है BJP', रोहित पवार का बड़ा हमला
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget