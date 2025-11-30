भारतीय शादियां सिर्फ बंधन नहीं, बल्कि खुशियों का महासंगम होती हैं और हल्दी का फंक्शन तो मस्ती और धमाके की गारंटी होता है. यह रस्म सिर्फ दूल्हा-दुल्हन को हल्दी लगाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह रिश्तेदारों के बीच खुली छूट होती है कि वे जी भर के शोर-शराबा, डांस और एक-दूसरे को छेड़ना कर सकते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह वीडियो हल्दी फंक्शन को एक नए लेवल पर ले गया है! यहां हल्दी की रस्म, हल्दी की रस्म न रहकर, 'आटे की होली' में बदल गई है! जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाने के बाद, रिश्तेदारों ने हल्दी के पेस्ट और सूखे आटे को एक-दूसरे पर लगाना शुरू किया और देखते ही देखते यह एक कॉमेडी शो बन गया.

हल्दी में भाई-भाभी ने आटे से उड़ाया गर्दा

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शादी के हल्दी समारोह का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने भारतीय शादियों के मस्ती भरे और ऊर्जावान माहौल को पूरी तरह से दर्शाया है. यह वीडियो दिखाता है कि कैसे रिश्तेदार, जो आमतौर पर थोड़े संकोची होते हैं, हल्दी के नाम पर अपनी पूरी मस्ती दिखा देते हैं. वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में, हल्दी समारोह का मंच पीले रंग के फूलों से सजा हुआ है, और सभी मेहमान भी पीले रंग के परिधानों में दिख रहे हैं. शुरुआती रस्में पूरी होने के बाद, माहौल अचानक हाथ से निकल जाता है और हल्दी का कार्यक्रम एक मस्ती भरे दंगल में बदल जाता है.

जमीन पर गिरा गिरा कर आटे से खेली कुश्ती

वीडियो का मुख्य आकर्षण वह है जब रिश्तेदार सूखे आटे का इस्तेमाल एक-दूसरे पर रंग की तरह फेंकने और लगाने के लिए करते हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो-चार लोग मिलकर एक रिश्तेदार को पीछे खींच रहे हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें जमीन पर गिराकर उन पर आटा लगा रहे हैं. एक महिला को दूसरे व्यक्ति के गले लगते हुए और मस्ती में नीचे झुकते हुए देखा जा सकता है, जबकि अन्य रिश्तेदार उन्हें पीले रंग में नहलाने की कोशिश कर रहे हैं.

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को khsingh725 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई वो आटा है, उसकी इज्जत करो. एक और यूजर ने लिखा..भाभी की सारी बहादुरी भाई लोगों ने निकाल दी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई का मन शांत हो गया होगा, अब थम जाओ.

