हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगBhabhi Dance: भाभी के डांस का दीवाना हुआ इंटरनेट, खूबसूरती और ठुमके देख दिल हार बैठे यूजर्स, वीडियो वायरल

Bhabhi Dance: भाभी के डांस का दीवाना हुआ इंटरनेट, खूबसूरती और ठुमके देख दिल हार बैठे यूजर्स, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में भाभी का डांस देख इंटरनेट यूजर्स अपना दिल हार बैठे हैं, जिस तरह से वीडियो में घूंघट निकालकर भाभी डांस कर रही हैं वो वाकई तारीफ करने लायक है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 11 Apr 2026 08:19 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर कब कौन वायरल हो जाए, ये कोई नहीं जानता. कभी किसी का टैलेंट लोगों को दीवाना बना देता है, तो कभी किसी का अंदाज इंटरनेट पर छा जाता है. इन दिनों एक “भाभी” का डांस वीडियो ऐसा ही धमाल मचा रहा है, जिसे देखकर लोग बार-बार प्ले करने पर मजबूर हो रहे हैं. साड़ी में उनका देसी अंदाज और जबरदस्त कॉन्फिडेंस लोगों को खूब पसंद आ रहा है. वीडियो देखने के बाद आपका मुंह भी खुला रह जाएगा.

ठुमकों ने इंटरनेट पर मचाया धमाल

वायरल हो रहे इस वीडियो में भाभी सड़क पर डांस करती नजर आ रही हैं. उन्होंने साड़ी पहन रखी है और घूंघट में ही जबरदस्त ठुमके लगाती दिख रही हैं. उनका डांस इतना एनर्जेटिक और एक्सप्रेसिव है कि आसपास खड़े लोग भी उन्हें देखने के लिए रुक जाते हैं. खास बात ये है कि उनके डांस में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और मस्ती झलकती है, जो सीधे लोगों के दिल में उतर रही है. भाभी की कमर और फिर कमर के ठुमके, ऐसा डांस देखकर तो बॉलीवुड की अदाकाराएं भी शरमा जाएंगी.

 
 
 
 
 
在 Instagram 查看这篇帖子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sadhna yadav (@sadhna_singh9286) 分享的帖子

देसी स्टाइल और कॉन्फिडेंस ने जीता दिल

भाभी का ये वीडियो सिर्फ डांस नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और खुलकर जीने के अंदाज को भी दिखाता है. साड़ी और घूंघट में इस तरह खुलकर डांस करना लोगों को काफी अलग और खास लग रहा है. यही वजह है कि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे शेयर करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: RCB जर्सी से हुआ नामकरण, महाराष्ट्र के कपल ने बेटे का नाम रखा विराट, वीडियो हुआ वायरल

यूजर्स बोले “इंटरनेट की नई क्रश मिल गई”

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर यूजर्स भी जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई लिख रहा है “ऐसे ठुमके तो प्रोफेशनल डांसर भी नहीं लगा पाते”, तो कोई कह रहा है “भाभी ने तो पूरा इंटरनेट हिला दिया”. कई यूजर्स ने उन्हें “देसी क्वीन” तक बता दिया. कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों का फुल एंटरटेनमेंट कर रहा है और तेजी से ट्रेंड कर रहा है. वीडियो को  sadhna_singh9286 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: गजब! तेल संकट के बीच कुत्ते की पीठ पर टंकी रख पेट्रोल भरवाने पहुंचा शख्स, वीडियो देख आएगी हंसी

Published at : 11 Apr 2026 08:19 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Bhabhi Ka Dance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Bhabhi Dance: भाभी के डांस का दीवाना हुआ इंटरनेट, खूबसूरती और ठुमके देख दिल हार बैठे यूजर्स, वीडियो वायरल
भाभी के डांस का दीवाना हुआ इंटरनेट, खूबसूरती और ठुमके देख दिल हार बैठे यूजर्स, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
75 साल की दादी ने जिम में लगाया तगड़ा जोर, पुशअप्स देख जवानों के छूटे पसीने, वीडियो वायरल
75 साल की दादी ने जिम में लगाया तगड़ा जोर, पुशअप्स देख जवानों के छूटे पसीने
ट्रेंडिंग
कुत्ते ने काटा तो सूरत के सरकारी अस्पताल पहुंचा जर्मन यूट्यूबर, मुफ्त इलाज देखकर रह गया हैरान, वीडियो वायरल
कुत्ते ने काटा तो सूरत के सरकारी अस्पताल पहुंचा जर्मन यूट्यूबर, मुफ्त इलाज देखकर रह गया हैरान
ट्रेंडिंग
“ऊंची इमारत या माचिस का डिब्बा? 19वें फ्लोर से महिला ने दिखाया दिल्ली NCR का सच, वीडियो वायरल
“ऊंची इमारत या माचिस का डिब्बा? 19वें फ्लोर से महिला ने दिखाया दिल्ली NCR का सच
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hai: ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई आई सामने | 11 April 2026 | ABP News
Weekend Recap: 😳देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ #sbs
'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: UP में 2.04 करोड़ मतदाताओं का सफाया! 13.21% वोटर्स कम होने से कितने बदलेंगे नतीजे; जानें SIR की अहम बातें
UP में 2.04 करोड़ मतदाताओं का सफाया! 13.21% वोटर्स कम होने से कितने बदलेंगे नतीजे? अहम बातें
दिल्ली NCR
दिल्ली के वजीरपुर में जर्जर मकान का छज्जा गिरने से हादसा, 7 साल के दीपांशु की मौत, बच्ची घायल
दिल्ली के वजीरपुर में जर्जर मकान का छज्जा गिरने से हादसा, 7 साल के दीपांशु की मौत, बच्ची घायल
आईपीएल 2026
पंजाब के सामने धरे रह गए SRH के 'धुरंधर', आसानी से चेज कर दिए 220, श्रेयस अय्यर ने लूटी महफिल
पंजाब के सामने धरे रह गए SRH के 'धुरंधर', आसानी से चेज कर दिए 220, श्रेयस अय्यर ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
विश्व
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
विश्व
ईरान की कौनसी है वो एक शर्त, जिसे मान गया अमेरिका? क्या अब खुलेगा हॉर्मुज
ईरान की कौनसी है वो एक शर्त, जिसे मान गया अमेरिका? क्या अब खुलेगा हॉर्मुज
ट्रेंडिंग
“ऊंची इमारत या माचिस का डिब्बा? 19वें फ्लोर से महिला ने दिखाया दिल्ली NCR का सच, वीडियो वायरल
“ऊंची इमारत या माचिस का डिब्बा? 19वें फ्लोर से महिला ने दिखाया दिल्ली NCR का सच
Home Tips
Shoe Odor Removal Tips : जूतों से आ रही है बदबू लेकिन धोने का नहीं मन, इस तरीके से झट से दूर हो जाएगी स्मेल
जूतों से आ रही है बदबू लेकिन धोने का नहीं मन, इस तरीके से झट से दूर हो जाएगी स्मेल
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget