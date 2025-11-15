कई बार सोशल मीडिया हमें ऐसा जानकारियां देता है और वीडियो दिखा देता है जिन पर यकीन कर पाना लगभग असंभव होता है, लेकिन वास्तव में वो बातें सच होती हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बेंगलुरु के रेहड़ी वाले की दिनचर्या बताई गई है जो मुख्य रूप से मोमोज बेचता है. वीडियो को एक इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर ने शूट किया है और दावा किया है कि ये मोमोज बेचने वाला शख्स महीने के 31 लाख रुपये कमाता है.

मोमोज वाले के साथ इंफ्लुएंसर ने बिताया पूरा दिन!

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक मोमोज बेचने वाले की दिनचर्या बताई गई है. cassiusclydepereira नाम के इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर ने इस मोमोज वाले के साथ पूरा दिन बिताया और साथ खड़े रहकर ये हिसाब लगाया कि मोमोज वाला कितने प्लेट मोमोज बेच रहा है और उसकी आमदन कितनी हो रही है. साथ ही इस शख्स ने मोमोज वाले की मदद भी की, जैसे मोमोज फ्राई करना, परोसना और पार्सल देना.

महीने की कमाई का लगाया हिसाब तो उड़ गए होश!

दिन के आखिर में जब पूरा माल खत्म हो गया तो मोमोज वाले ने पूरे दिन की कमाई उसे बताई जिसे जानकर इंस्टाग्रामर के होश उड़ गए. वीडियो में दावा किया गया कि मोमोज बेचने वाला एक दिन के 1 लाख रुपये और महीने के 31 लाख रुपये कमाता है जिसने इंटरनेट को भी हैरान कर दिया. अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, ई गोला अब रहने लायक नहीं रहा

वीडियो को cassiusclydepereira नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई साल की कमाई तो लोगों के होश उड़ा देगी. एक और यूजर ने लिखा...भाई मैं भी अपनी जॉब छोड़कर मोमोज बेचने जा रहा हूं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ई गोला अब रहने लायक नहीं रहा.

