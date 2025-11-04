सोशल मीडिया पर एक ऐसा मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान भी है और हंस भी रहा है. वीडियो में एक व्यक्ति बाइक के पीछे बैठा है और उसने सिर पर हेलमेट की जगह रसोई का फ्राइंग पैन यानी तवा पहन रखा है. यह अजीबोगरीब नजारा देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. यह वीडियो कर्नाटक के बेंगलुरु का बताया जा रहा है और इसे एक्स पर खूब शेयर किया जा रहा है. कुछ लोगों ने इसे “बेंगलुरु का सबसे खास पल” कहा है तो कुछ ने मजाक में लिखा कि “जब चालान का डर हो, तो तवा ही सही!”

ट्रैफिक में हेलमेट की जगह फ्राइंग पेन पहनकर निकला शख्स

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बाइक ट्रैफिक के बीच से तेजी से निकल रही है और पीछे बैठा व्यक्ति अपने सिर पर रसोई का तवा रखे हुए है. ऐसा लग रहा है जैसे वह चालान से बचने के लिए यह अजीब तरीका अपना रहा हो. कर्नाटक पोर्टफोलियो नाम के एक अकाउंट ने इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा “बेंगलुरु का सबसे खास पल”. रूपेना अग्रहारा इलाके में शूट किए गए इस वीडियो में साफ दिखता है कि बाइक के पीछे बैठा व्यक्ति अपने सिर पर फ्राइंग पैन को ऐसे संभाल रहा है जैसे वह असली हेलमेट हो. राह चलते लोग भी इस नजारे को देखकर रुक गए और हंस पड़े. कई लोगों ने कहा कि यह सीन किसी कॉमेडी फिल्म जैसा लग रहा है.

Peak Bengaluru moment! In a scene straight out of a comedy sketch, a pillion rider near Roopena Agrahara was spotted trying to escape a traffic challan by covering his head with wait for it a frying pan instead of a helmet.Yes, a frying pan. Because apparently, when life gives… pic.twitter.com/jhFWCTrvKi — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) November 1, 2025

हजारों बार देखा गया वीडियो

इस वीडियो पर अब तक हजारों लाइक और व्यूज आ चुके हैं. हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है. कुछ ने कहा कि यह वीडियो बेंगलुरु की रचनात्मकता दिखाता है, तो कुछ ने इसे सड़क सुरक्षा पर तंज बताया. कुल मिलाकर, यह वीडियो इंटरनेट पर खूब धूम मचा रहा है. जहां एक तरफ लोगों को हंसी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ यह भी याद दिला रहा है कि सुरक्षा सबसे पहले आती है. अगली बार जब बाइक पर बैठें, तो याद रखिए तवा नहीं, हेलमेट ही जान बचाता है.

लोगों ने जताई सुरक्षा की चिंता

वीडियो को जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वैसे ही ये वायरल हो गया जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...एक फ्राइंग पैन आमलेट पलट सकता है, खोपड़ी नहीं.” जबकि एक और ने मजाक उड़ाते हुए कहा “जब जिंदगी चालान दे, तो कढ़ाई ले लो.

