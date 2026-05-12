हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपर्यटकों के पास ही शेरनी ने किया गाय का शिकार, नजारा देख सहम गए टूरिस्ट, सामने आया खौफनाक वीडियो

पर्यटकों के पास ही शेरनी ने किया गाय का शिकार, नजारा देख सहम गए टूरिस्ट, सामने आया खौफनाक वीडियो

गुजरात के सासन गिर नेचर सफारी पार्क में पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले रहे थे. शुरुआत में सबकुछ सामान्य लग रहा था और लोग शेरों के एक समूह को देख रहे थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 12 May 2026 06:50 PM (IST)
Preferred Sources

जंगल की दुनिया कब रोमांच को खौफ में बदल दे, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता. गुजरात के मशहूर गिर नेशनल पार्क में घूमने पहुंचे पर्यटकों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो शायद जिंदगीभर नहीं भूल पाएंगे. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पर्यटकों की सफारी जीप से कुछ ही दूरी पर शेर और शेरनी लाइव शिकार करते दिखाई दे रहे हैं. सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि शेरनी ने कथित तौर पर शिकार करने के लिए सफारी जीप को ही अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल किया. यह पूरा नजारा इतना करीब था कि पर्यटक कुछ पल के लिए सन्न रह गए.

सफारी के दौरान अचानक बदल गया माहौल

दरअसल, गुजरात के सासन गिर नेचर सफारी पार्क में पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले रहे थे. शुरुआत में सबकुछ सामान्य लग रहा था और लोग शेरों के एक समूह को देख रहे थे. लेकिन तभी माहौल अचानक बदल गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शेर और शेरनी बेहद सतर्क अंदाज में आगे बढ़ते दिखाई देते हैं. तभी शेरनी अचानक सफारी जीप के पास अपनी पोजिशन लेती है और फिर तेजी से शिकार की ओर झपट पड़ती है.

कुछ सेकंड में खत्म हो गया खेल

करीब 56 सेकंड के वायरल वीडियो में शिकार के कई पल कैद हुए हैं. वीडियो में दिखता है कि शेरनी बेहद रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ती है और फिर पलक झपकते ही अपने शिकार को दबोच लेती है. पर्यटक यह पूरा दृश्य बेहद करीब से देख रहे थे और कई लोग चुपचाप कैमरे में इसे रिकॉर्ड करते नजर आए. वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक सफारी वाहनों के इतने करीब शेरों का लाइव शिकार करना काफी दुर्लभ माना जाता है, यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया.

यह भी पढ़ें: पलक झपकते ही बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड! 0.39 सेकेंड में छोटे बच्चे ने सॉल्व किया Rubik’s Cube, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोग बोले- ये असली जंगल है

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “नेशनल जियोग्राफिक वाला सीन लाइव देख लिया.” दूसरे ने कहा, “जंगल का असली राजा कैसा शिकार करता है, ये आज पता चला.” वहीं एक और यूजर ने लिखा, “पर्यटक तो डर के मारे सांस तक नहीं ले रहे होंगे.” कई लोगों ने गिर जंगल की तारीफ करते हुए कहा कि यही भारत के वन्यजीवन की असली खूबसूरती है.

गुजरात का Gir National Park दुनिया में एशियाई शेरों का आखिरी प्राकृतिक घर माना जाता है. यहां शेरों के अलावा तेंदुए, लकड़बग्घे, मगरमच्छ और कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता, चलती कार की छत पर कपल ने किया लिपलॉक, वीडियो वायरल

Published at : 12 May 2026 06:50 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
पर्यटकों के पास ही शेरनी ने किया गाय का शिकार, नजारा देख सहम गए टूरिस्ट, सामने आया खौफनाक वीडियो
पर्यटकों के पास ही शेरनी ने किया गाय का शिकार, नजारा देख सहम गए टूरिस्ट, सामने आया खौफनाक वीडियो
ट्रेंडिंग
कभी पेपर लीक को लेकर दिया था चैलेंज, अब नीट परीक्षा रद्द होने पर ट्रोल हो रहे राज्यवर्धन सिंह राठौर
कभी पेपर लीक को लेकर दिया था चैलेंज, अब नीट परीक्षा रद्द होने पर ट्रोल हो रहे राज्यवर्धन सिंह राठौर
ट्रेंडिंग
NEET UG 2026 Exam Cancelled: किसी ने ली राहत की सांस तो कोई हो गया भावुक, नीट परीक्षा रद्द होने पर क्या बोले छात्र
किसी ने ली राहत की सांस तो कोई हो गया भावुक, नीट परीक्षा रद्द होने पर क्या बोले छात्र
ट्रेंडिंग
Video: 'दूल्हा सदमे में है' एंट्री में दुल्हन ने किया डांस तो ससुराल वालों का खुला रह गया मुंह, वीडियो वायरल
'दूल्हा सदमे में है' एंट्री में दुल्हन ने किया डांस तो ससुराल वालों का खुला रह गया मुंह, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Big Breaking: America के रुख से पाकिस्तान में मची हलचल | US Iran War | Pakistan | Middle East
MG Cyberster and BMW M440i | India’s Best Convertibles? | #mg #mgcyberster #bmw #autolive
Vijay के शपथ समारोह में Trisha Krishnan बनीं सुर्खियों की वजह | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोना न खरीदें: पीएम मोदी के बचाव में इंदिरा के फर्जी न्यूज क्लिप को शेयर कर रहे बीजेपी सांसद-नेता, विपक्ष ने आड़े हाथों लिया
सोना न खरीदें: पीएम मोदी के बचाव में इंदिरा के फर्जी न्यूज क्लिप को शेयर कर रहे बीजेपी सांसद-नेता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोने की खरीद कैसे होगी कम? किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया ये आइडिया
सोने की खरीद कैसे होगी कम? राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया ये आइडिया
इंडिया
'युवाओं के भविष्य के साथ अपराध...', NEET पेपर लीक को लेकर गुस्से में राहुल गांधी, पीएम मोदी से कहा ये
'युवाओं के भविष्य के साथ अपराध...', NEET पेपर लीक को लेकर गुस्से में राहुल गांधी, पीएम मोदी से कहा ये
क्रिकेट
BAN vs PAK: बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
इंडिया
फ्लोर टेस्ट में विजय पास होंगे या फेल? HC ने TVK विधायक को विधानसभा जाने से रोका, SC पहुंचा मामला
फ्लोर टेस्ट में विजय पास होंगे या फेल? HC ने TVK विधायक को विधानसभा जाने से रोका, SC पहुंचा मामला
विश्व
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
इंडिया
जिन ज्योतिषाचार्य ने की थी विजय के CM बनने की भविष्यवाणी, उन्हें अब सरकार में मिला बहुत बड़ा पद
जिन ज्योतिषाचार्य ने की थी विजय के CM बनने की भविष्यवाणी, उन्हें अब सरकार में मिला बहुत बड़ा पद
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Embed widget