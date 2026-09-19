2026 एशियन गेम्स में क्विंसी डिसूजा अपना सेमीफाइनल मैच हार गई हैं. टेकबॉल महिला एकल सेमीफाइनल स्पर्धा में उन्हें इंडोनेशिया की सुमाया के हाथों 12-7, 9-12, 7-12 से हार मिली है. सुमाया के खिलाफ क्विंसी ने जुझारू प्रदर्शन किया, लेकिन शुरुआती बढ़त के बाद अपनी लय कायम नहीं रख पाईं. यह टेकबॉल प्रतियोगिता में सेमीफाइनल मुकाबला था, जिसमें जीत दर्ज करके क्विंसी कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लेतीं. हालांकि सेमीफाइनल हारने के बाद भी पदक की उम्मीद खत्म नहीं हुई है.

क्विंसी अब रविवार को लेबनान की कमार डंडाल से भिड़ेंगी. सेमीफाइनल में क्विंसी ने पहला सेट आसानी से 12-7 से जीत लिया था, लेकिन उसके बाद बढ़त कायम नहीं रख पाईं. दूसरा सेट बेहद रोमांचक और करीबी रहा, जहां सुमाया ने 9-12 से सेट अपने नाम किया. मैच का परिणाम तीसरे सेट पर निर्भर था, जिसमें क्विंसी टिक ही नहीं पाईं. यह सेट भारतीय एथलीट 7-12 से हार गईं.

24 वर्षीय क्विंसी ने एशियन गेम्स में अपने सफर की शुरुआत रैंकिंग में दुनिया की सातवें नंबर की जापान की यिउन साकामोटो को हराकर की थी. उसके बाद उन्होंने कंबोडिया की एथलीट को 2-0 से आसानी से हराया था.

रोनाल्डिन्हो से ली प्रेरणा

क्विंसी पहले टेकबॉल नहीं खेला करती थीं, बल्कि वह अंडर-19 लेवल पर फुटबॉल खेल चुकी हैं और पेशे से टेस्ट इंजीनियर हैं. क्विंसी मुंबई से आती हैं और हमेशा से फुटबॉल की बड़ी फैन रही हैं. उन्होंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी डिग्री प्राप्त की है और फुटबॉल के लिए प्यार ही उन्हें टेकबॉल तक खींच लाया था.

प्रदेश स्तर पर फुटबॉल और 1500 मीटर दौड़ में भाग ले चुकी हैं और उन्होंने महान फुटबॉलर रोनाल्डिन्हो से प्रेरणा लेकर टेकबॉल खेलना शुरू किया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर रोनाल्डिन्हो को इस खेल को खेलते देखा था, जिसके बाद क्विंसी की भी टेकबॉल के प्रति दिलचस्पी बढ़ने लगी थी.

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पहली बार खेला जा रहा टेकबॉल

यह पहली बार है जब एशियन गेम्स में टेकबॉल को शामिल किया गया है. टेकबॉल की परिभाषा जानें तो यह फुटबॉल और टेबल टेनिस के मिश्रण से बनाया गया है. बीच में एक छोटे आकार की टेबल टेनिस जैसी टेबल रखी होती है, लेकिन वह घुमावदार होती है. टेबल टेनिस में हाथ से पैडल के सहारे गेंद को हिट करते हैं, लेकिन टेकबॉल में पैर से गेंद को मारना होता है, ठीक फुटबॉल की तरह.

इस खेल का आविष्कार 2014 में हंगरी के फुटबॉल के शौकीन गैबोर बोरसानी, ग्योरगी गैटिय न और विक्टर हुस्जार ने किया था. सबसे पहली आधिकारिक टेकबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2017 में खेली गई.

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