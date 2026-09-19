IIT बॉम्बे में सुसाइड पर अभिजीत दीपके बोले, '...कितनों को जान गंवानी पड़ेगी?'

IIT बॉम्बे में सुसाइड पर CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने रिएक्शन दिया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दूर-दराज के आदिवासी इलाकों में भी छात्र मर रहे हैं और मुंबई जैसे बड़े शहर में भी. यह संकट हर जगह फैला हुआ है. छात्रों की जिंदगी को प्राथमिकता देने से पहले और कितने छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी?

IIT बॉम्बे के पवई कैंपस में शुक्रवार को दूसरे साल के एक छात्र की मौत से हड़कंप मच गया. छात्र एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में BTech की पढ़ाई कर रहा था. संस्थान के मुताबिक, उसी दिन परीक्षा के दौरान उसे मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था. IIT बॉम्बे ने बताया कि छात्र ने परीक्षा का प्रश्नपत्र ChatGPT पर अपलोड कर उसके जवाब हासिल करने की कोशिश की थी.

Students are dying in remote Tribal areas, and they’re dying in a cosmopolitan city like Mumbai too. This crisis cuts across geography.



How many more students have to die before their lives become a priority? https://t.co/mNIsecU0ZC — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 19, 2026

IIT बॉम्बे ने बयान में क्या कहा?

परीक्षा के दौरान हुई इस घटना के बाद छात्र की मौत हो गई. हालांकि, IIT बॉम्बे ने साफ कहा है कि उसके खिलाफ कोई औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी. संस्थान के अनुसार, विभाग के प्रमुख और परीक्षा से जुड़े शिक्षक ने छात्र से बात की थी और उसे समझाया था कि इस घटना का उसके अकादमिक करियर पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा. इसके बाद छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में लौट गया, जहां बाद में वह मृत पाया गया.



घटना के बाद कैंपस में छात्रों का प्रदर्शन

छात्र की मौत की खबर सामने आने के बाद IIT बॉम्बे कैंपस में छात्रों ने प्रदर्शन किया. रिपोर्टों के मुताबिक, 400 से ज्यादा छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए. छात्रों ने प्रशासन से घटना को लेकर जवाब और बेहतर छात्र सहायता व्यवस्था की मांग की. प्रदर्शन के बाद चल रही मिड-सेमेस्टर परीक्षाओं को भी स्थगित किए जाने की जानकारी सामने आई है. IIT बॉम्बे ने छात्र की मौत पर दुख जताया है. संस्थान ने कहा कि मामले की परिस्थितियों की जांच संबंधित अधिकारी कर रहे हैं. साथ ही छात्र के दोस्तों, सहपाठियों, शिक्षकों और घटना से प्रभावित अन्य लोगों को जरूरी सहायता देने की बात कही गई है.