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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर

रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर

रायबरेली की सदर सीट से बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है. इस बीच कांग्रेस में वापसी की खबरों पर उन्होंने विराम लगा दिया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 19 Sep 2026 09:46 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी की विधायक अदिति सिंह ने शुक्रवार (18 सितंबर) को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है. बता दें कि उनकी यह मुलाकात कांग्रेस में वापसी के दावों के बीच हुई है. इस मुलाकात से अदिति सिंह ने कांग्रेस में वापसी की अटकलों पर फिलहाल विराम लगा दिया है.

अदिति सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "लखनऊ में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की. इस अवसर पर रायबरेली सदर के समग्र विकास व जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मुख्यमंत्री का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ."

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विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ने की चर्चा

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अदिति सिंह के भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की चर्चाएं जोरों पर थीं. कयास लगाए जा रहे थे कि अदिति सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापसी कर सकती हैं. कहा जा रहा था कि अदिति बीजेपी में अपनी भूमिका को लेकर संतुष्ट नहीं है. इसलिए वे दल बदलने का सोच रही हैं. इन खबरों के आते ही उनके पार्टी बदलने को लेकर सियासी गलियारों में खूब शुरू हो गई थी.

सीएम ऑफिस से शेयर की गई मुलाकात की फोटो

सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस द्वारा अदिति सिंह की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की गई है. पोस्ट में बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज से लखनऊ में जनपद रायबरेली के सदर विधानसभा क्षेत्र की विधायक अदिति सिंह ने शिष्टाचार भेंट की. इस मुलाकात के बाद सूबे की राजनीति में हलचल मच गई है. 

बता दें कि अदिति सिंह ने इससे पहले भी पार्टी बदलने की चर्चाओं पर साफ इनकार कर दिया था. इसके बाद भी खबरें थीं की वे कांग्रेस में वापसी की योजना बना रही हैं. लेकिन अब सीएम योगी से मुलाकात की तस्वीर ने इन सभी अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है.

इससे पहले 18 सितंबर को रीता बहुगुणा जोशी ने भी कांग्रेस में वापसी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया था.

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 09:46 AM (IST)
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