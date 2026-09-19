रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
रायबरेली की सदर सीट से बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है. इस बीच कांग्रेस में वापसी की खबरों पर उन्होंने विराम लगा दिया है.
उत्तर प्रदेश के रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी की विधायक अदिति सिंह ने शुक्रवार (18 सितंबर) को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है. बता दें कि उनकी यह मुलाकात कांग्रेस में वापसी के दावों के बीच हुई है. इस मुलाकात से अदिति सिंह ने कांग्रेस में वापसी की अटकलों पर फिलहाल विराम लगा दिया है.
अदिति सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "लखनऊ में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की. इस अवसर पर रायबरेली सदर के समग्र विकास व जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मुख्यमंत्री का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ."
आज लखनऊ में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से शिष्टाचार भेंट की.— Aditi Singh (@AditiSinghRBL) September 18, 2026
इस अवसर पर रायबरेली सदर के समग्र विकास व जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ.#UPCM #YogiAdityanath#BJP4UP pic.twitter.com/wYavZuhpKN
विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ने की चर्चा
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अदिति सिंह के भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की चर्चाएं जोरों पर थीं. कयास लगाए जा रहे थे कि अदिति सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापसी कर सकती हैं. कहा जा रहा था कि अदिति बीजेपी में अपनी भूमिका को लेकर संतुष्ट नहीं है. इसलिए वे दल बदलने का सोच रही हैं. इन खबरों के आते ही उनके पार्टी बदलने को लेकर सियासी गलियारों में खूब शुरू हो गई थी.
सीएम ऑफिस से शेयर की गई मुलाकात की फोटो
सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस द्वारा अदिति सिंह की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की गई है. पोस्ट में बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज से लखनऊ में जनपद रायबरेली के सदर विधानसभा क्षेत्र की विधायक अदिति सिंह ने शिष्टाचार भेंट की. इस मुलाकात के बाद सूबे की राजनीति में हलचल मच गई है.
बता दें कि अदिति सिंह ने इससे पहले भी पार्टी बदलने की चर्चाओं पर साफ इनकार कर दिया था. इसके बाद भी खबरें थीं की वे कांग्रेस में वापसी की योजना बना रही हैं. लेकिन अब सीएम योगी से मुलाकात की तस्वीर ने इन सभी अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है.
इससे पहले 18 सितंबर को रीता बहुगुणा जोशी ने भी कांग्रेस में वापसी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया था.