आजकल शादियों के सीजन में डांस के एक से बढ़कर एक वीडियो सामने आते हैं. लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. इस वीडियो में एक खूबसूरत मां और उनकी जवान बेटी ने स्टेज पर ऐसा जोरदार डांस किया है कि देखने वाले बस देखते ही रह गए. दोनों के लटके झटके और कमाल के ठुमकों ने सोशल मीडिया पर जैसे कयामत ला दी है.

हल्दी सेरेमनी में मां-बेटी का जबरदस्त डांस

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है, यह किसी शादी के घर में हल्दी की रस्म का नजारा है. वहां मौजूद सभी लोगों ने पीले और खूबसूरत रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं. वीडियो में एक तरफ पीले रंग की साड़ी पहने मां दिख रही हैं, जिनके चेहरे पर हल्दी लगी हुई है और वह पूरी मस्ती में झूमकर डांस कर रही हैं. वहीं दूसरी तरफ गुलाबी और सफेद रंग के बेहद खूबसूरत लहंगे-चोली में उनकी जवान बेटी भी मां का पूरा साथ दे रही है. दोनों के चेहरे की मुस्कान और डांस का तालमेल इतना लाजवाब है कि वहां मौजूद मेहमान भी उनके लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो गए.

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लोग बोले "दोनों सगी बहनें लग रही हैं."

यह वीडियो इंटरनेट पर आते ही तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो को देखने के बाद लोग मां की खूबसूरती और उनकी फिटनेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि मां अपनी बेटी की उम्र की ही लग रही हैं. लोग कमेंट बॉक्स में मजेदार बातें लिख रहे हैं. एक यूजर ने हैरान होते हुए लिखा, "भैया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें मां कौन है और बेटी कौन? दोनों बिल्कुल सगी बहनें लग रही हैं." दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "मां का डांस और उनके ठुमके तो बेटी से भी ज्यादा कमाल के हैं, उन्होंने पूरी महफिल लूट ली." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "भगवान ऐसी बॉन्डिंग और खुशियां हर परिवार को दे.

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