दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच हुए कथित पथराव की खबरों में घायल एसीपी पुलिस आयुक्त जय प्रकाश ने गुरुवार को आपबीती सुनाई है. उन्होंने कहा है कि धरना स्थल पर बुधवार शाम 4.30 बजे भीड़ बढ़कर 5 हजार से 6 हजार लोगों की हो गई थी.

पीटीआई न्यूज एजेंसी को बताते हुए कहा, 'मेरे सिर पर पत्थर लगा था. मेरे सहकर्मी विरोध स्थल से निकल आरएमएल अस्पताल ले गए. तब मेरे सिर से खून बह रहा था. मेरे सिर पर मामूली फ्रैक्चर है. इलाज किया जा रहा है.'

ACP उन दो सीनियर अधिकारियों में शामिल हैं, जो संसद मार्ग के पास बुधवार को प्रोटेस्टर्स के कथित पथराव में घायल हो गए. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है. एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'संसद मार्ग पर हुई हिंसा की घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले में आगे जांच चल रही है.'

एसीपी ने घटना को याद करते हुए क्या बताया?

एसीपी जय प्रकाश ने घटना को याद करते हुए कहा कि उन्हें सुबह सात बजे से जंतर मंतर के पास तैनात किया गया था. उन्होंने कहा, प्रदर्शनकारी सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे. शाम लगभग 4.30 बजे भीड़ बढ़कर करीब 5,000 से 6,000 लोगों की हो गई थी. लगभग 500 प्रदर्शनकारी उपद्रव करने की कोशिश कर रहे थे, तभी हमने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया.'

अधिकारी ने कहा, 'पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को प्रतिबंधित क्षेत्रों की ओर बढ़ने से रोकने के लिए मानव श्रृंखला बनाई. इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और पानी की बोतलें फेंकने लगे.'

विरोध प्रदर्शन के दौरान हुईं कई झड़पें: पुलिस सूत्र

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया, 'कनॉट प्लेस में तैनात एक अन्य एसीपी भी भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान पथराव में घायल हो गए. उन्हें आरएमएल अस्पताल ले जाया गया. पुलिस सूत्रों ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कई जगह झड़पें हुईं, जिसके कारण स्थिति पर काबू पाने के लिए सुरक्षाकर्मियों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. घटना को याद करते हुए, एसीपी विवेक भगत ने कहा कि वह अपनी शाम की पाली के लिए रिपोर्ट करने जा रहे थे, जब उन्हें और उनकी टीम को टॉल्स्टॉय मार्ग और संसद मार्ग के चौराहे के पास भीड़ ने घेर लिया.

उन्होंने कहा, 'मैं सेक्टर 1, ज़ोन 1 में ड्यूटी पर था. इसमें मुख्य जंतर मंतर क्षेत्र भी शामिल है. मैं दिन की ड्यूटी पर था और मेरी शाम की पाली भी थी. मैं अपनी शाम की पाली के लिए संसद मार्ग से कनॉट प्लेस में रीगल बिल्डिंग में रिपोर्ट करने जा रहा था. टॉल्स्टॉय मार्ग और संसद मार्ग के पास लाल बत्ती पर, मेरे आगे पांच या छह कर्मी चल रहे थे. एक एसीपी परिवीक्षाधीन, रोहित और मेरे ऑपरेटर, नवनीत, मेरे साथ थे.'

भगत ने कहा कि समूह को पता चला कि उनके आगे चल रहे पुलिसकर्मियों पर पानी की बोतलें फेंकी जा रही हैं. भीड़ पुलिस के खिलाफ हूटिंग कर रही थी और नारे लगा रही थी. उन्होंने आरोप लगाया कि एक कर्मी को भीड़ ने पकड़ लिया और उसके सिर से खून बह रहा था और उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था. उन्होंने कहा, 'मैंने बीच-बचाव करके उसे बचाने की कोशिश की.'

भगत ने कहा कि जब तक वह खड़े थे, तब तक स्थिति काबू में थी, लेकिन भीड़ बढ़ने पर उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया, 'जब तक मैं खड़ा था, स्थिति कुछ हद तक काबू में थी. लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया. उन्होंने मुझे पीटना, लात मारना और घूंसे मारना शुरू कर दिया. मुझे बहुत गालियां दी गईं और पुलिस को खास तौर पर निशाना बनाकर उन पर हमला किया गया.'

भगत ने बताया कि पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) समेत वरिष्ठ अधिकारी आखिरकार मौके पर पहुंचे और उन्हें भीड़ से बचाया. उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं. उनके दो दांत टूट गए. पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस हिंसा में कम से कम दो एसीपी और चार अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. उन्होंने बताया कि सभी घायलों की हालत स्थिर है. सूत्रों ने यह भी आरोप लगाया कि कई 'असामाजिक' तत्व धरना स्थल में घुस आए हैं. पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने तथा कानून-व्यवस्था न बिगाड़ने की बार-बार की जा रही अपील के बावजूद वे हिंसा में शामिल थे.

जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ा पाकिस्तान कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने लिया ये एक्शन, लोगों से की अपील