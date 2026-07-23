INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगThree Sisters One Groom Viral Video: रील या रियल? 3 सगी बहनों ने अपने कैमरामैन से ही कर ली शादी! सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Three Sisters One Groom Viral Video: रील या रियल? 3 सगी बहनों ने अपने कैमरामैन से ही कर ली शादी! सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Amroha Sisters Marry Cameraman News: वीडियो में दावा किया जा रहा है कि तीन सगी बहनों ने एक ही युवक से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार शादी कर ली है. जैसे ही इसका वीडियो सामने आया, बवाल मच गया.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 23 Jul 2026 06:18 PM (IST)
Preferred Sources

Amroha Sisters Marry Cameraman News: सोशल मीडिया पर इन दिनों उत्तर प्रदेश के अमरोहा से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि तीन सगी बहनों ने एक ही युवक से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार शादी कर ली है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने इसे सच माना, जबकि कई यूजर्स का कहना है कि यह सिर्फ लाइक्स और व्यूज पाने के लिए बनाया गया कंटेंट हो सकता है. हालांकि इस शादी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए वायरल दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है. 

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के अनुसार, मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के धौरिया गांव का बताया जा रहा है. यहां रहने वाले किसान रमेश की तीन बेटियां सरोज, सावित्री और संतोष सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती हैं. तीनों इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स और वीडियो कंटेंट शेयर करती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ समय पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना शुरू किया और कम वीडियो में ही उनके लाखों फॉलोअर्स हो गए.

3 सगी बहनें, एक कैमरामैन और शादी का दावा

वायरल वीडियो में तीनों बहनें कहती सुनाई देती हैं कि कुछ लोग हमारी शादी को लेकर ये बोल रहे कि तुमने सनातन धर्म का अपमान करा. भई इसमें अपमान की कौन सी बात है ये बताओ? ऐसे तो पहले जमाने में राजा दशरथ थे, उनकी तीन रानियां थीं, तो वो अपमान हो गया? वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और यह सब प्रेम का मामला है. उनका कहना है कि वे तीनों बालिग हैं और साथ रहकर खुश हैं.

यह भी पढ़ें - CJP Protest Viral Video : क्या CJP प्रदर्शन में जान गंवाने वालों की छिपाई गईं लाशें? सामने आया वायरल वीडियो का सच

शादी की पुष्टि नहीं हुई है

इस शादी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है. ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर ध्यान आकर्षित करने, रील बनाने या स्टंट के उद्देश्य से बनाया गया हो. 

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ यूजर्स ने वीडियो में दिए गए तर्कों पर सवाल उठाए. कुछ लोगों ने राजा दशरथ का नाम लिए जाने को गलत बताया. जबकि कई यूजर्स ने लिखा कि इस तरह की तुलना करना सही नहीं है. वहीं कुछ लोगों ने इसे सिर्फ सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरने की कोशिश बताया. कई कमेंट्स मजाकिया अंदाज में भी किए गए. एक यूजर ने लिखा, क्या हो रहा है इस जनरेशन को. वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया. एक अन्य यूजर ने लिखा, किसी को एक नहीं मिल रही और इस भाई को देखो. हालांकि, कुछ लोगों का यह भी कहना था कि जब तक इस कथित शादी की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, तब तक किसी बात को सही कहना जल्दबाजी होगी.

यह भी पढ़ें - मारते-मारते थक गया पुलिस वाला तो दफ्ती से हवा करने लगे CJP के लड़ाके, वीडियो वायरल

Published at : 23 Jul 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Viral News Amroha Amroha Viral News Amroha Cameraman Marriage News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: 50-50 ग्राम जेब में डाल देंगे... प्रदर्शनकारी छात्रों को मुंबई पुलिस ने दी धमकी, वीडियो वायरल
50-50 ग्राम जेब में डाल देंगे... प्रदर्शनकारी छात्रों को मुंबई पुलिस ने दी धमकी, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
मारते-मारते थक गया पुलिस वाला तो दफ्ती से हवा करने लगे CJP के लड़ाके, वीडियो वायरल
मारते-मारते थक गया पुलिस वाला तो दफ्ती से हवा करने लगे CJP के लड़ाके, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Viral Video: बच्चा नहीं पहले बीवी, डिलीवरी के बाद अस्पताल पहुंचे शख्स ने बीवी को लगाया गले, रुला देगा ये वीडियो
बच्चा नहीं पहले बीवी, डिलीवरी के बाद अस्पताल पहुंचे शख्स ने बीवी को लगाया गले, रुला देगा ये वीडियो
ट्रेंडिंग
ट्रैफिक जाम में फंसा युवक बाइक पर ही करने लगा ऑफिस वर्क, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
ट्रैफिक जाम में फंसा युवक बाइक पर ही करने लगा ऑफिस वर्क, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
Advertisement

वीडियोज

Shah Rukh Khan की King का आखिरी शूट विदेश में? नई Reports आईं सामने
Bollywood News:
DR. Aarambhi:😱Nayra की मदद करना Aarmabhi पर पड़ा भारी, गुनहगारों के साथ बेगुनाह हुई गिरफ्तार #sbs
Amitabh Bachchan ने ICU और सर्जरी की वायरल खबरों पर दिया बड़ा अपडेट
Lock Upp 2 में Hina Khan की स्पेशल एंट्री? Shilpa Shinde संग टकराव की चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इधर सीजेपी से बातचीत के लिए तैयार हुई सरकार, उधर खरगे ने मोदी सरकार के सामने रखी ये शर्त
इधर सीजेपी से बातचीत के लिए तैयार हुई सरकार, उधर खरगे ने मोदी सरकार के सामने रखी ये शर्त
महाराष्ट्र
VIDEO: मौन आंदोलन के दौरान फफक-फफक कर रोए अन्ना हजारे, तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद हुए शामिल
VIDEO: मौन आंदोलन के दौरान फफक-फफक कर रोए अन्ना हजारे, तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद हुए शामिल
क्रिकेट
2 साल बाद वापसी, 149 की रफ्तार... पहली गेंद पर विकेट लेकर मयंक यादव ने रचा इतिहास
2 साल बाद वापसी, 149 की रफ्तार... पहली गेंद पर विकेट लेकर मयंक यादव ने रचा इतिहास
बॉलीवुड
शिल्पा शेट्टी के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट के तौर राज कुंद्रा ने खरीदे थे IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर, इंवेस्टमेंट किए थे 82 करोड़
शिल्पा शेट्टी के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट के तौर राज कुंद्रा ने खरीदे थे IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर, इंवेस्टमेंट किए थे 82 करोड़
इंडिया
क्यों हुआ पेपर लीक और क्यों चली लाठी? प्रियंका गांधी ने मांगा शिक्षा मंत्री-गृह मंत्री और PM से जवाब
क्यों हुआ पेपर लीक और क्यों चली लाठी? प्रियंका गांधी ने मांगा शिक्षा मंत्री-गृह मंत्री से जवाब
इंडिया
'अगर मैं आज जंतर-मंतर पर दिखाई न दूं तो...', अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से ये क्यों कहा?
'अगर मैं आज जंतर-मंतर पर दिखाई न दूं तो...', अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से ये क्यों कहा?
इंडिया
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- 'अगर लंच के समय तक...'
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- 'अगर लंच के समय तक...'
एग्रीकल्चर
किसानों के लिए वरदान हैं सरकार की ये 5 योजनाएं, आज ही कर लें आवेदन, मिलेगा जबरदस्त फायदा
किसानों के लिए वरदान हैं सरकार की ये 5 योजनाएं, आज ही कर लें आवेदन, मिलेगा जबरदस्त फायदा
ABP NEWS
विरोध स्थल पर हाजी अफ़ज़ल का आगमन
विरोध स्थल पर हाजी अफ़ज़ल का आगमन
ABP NEWS
जन शिकायतों को लेकर योगी एक्शन मोड में
जन शिकायतों को लेकर योगी एक्शन मोड में
ABP NEWS
दिन-दहाड़े व्यापारियों पर जानलेवा हमला।
दिन-दहाड़े व्यापारियों पर जानलेवा हमला।
ABP NEWS
आधे घंटे में 9 लीटर पानी बह गया—देखिए कैसे।
आधे घंटे में 9 लीटर पानी बह गया—देखिए कैसे।
ABP NEWS
बीजेपी का राज्य कार्यालय छावनी में बदला गया
बीजेपी का राज्य कार्यालय छावनी में बदला गया
Embed widget