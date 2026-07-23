Viral Video: 50-50 ग्राम जेब में डाल देंगे... प्रदर्शनकारी छात्रों को मुंबई पुलिस ने दी धमकी, वीडियो वायरल
Viral Video: दिल्ली में हो रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में मुंबई में भी छात्र सड़क पर उतर आए. इस दौरान पुलिस द्वारा तीन छात्रों को कुछ ऐसी धमकी दी गई, जिसे सुनकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे.
Viral Video: दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठी चार्ज के बाद मुंबई में भी भारी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए हैं. हर तरफ प्रदर्शन हो रहा है, जिसने पुलिस की नाक में दम कर दिया है. ऐसे में एक मुंबई पुलिस का एक वीडियो सामने आया हैं, जिसमें पुलिस का एक अधिकारी छात्रों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देता नजर आया. जैसे यह वीडियो वायरल हुआ, यूजर्स गुस्से से फट पड़े.
पुलिस और छात्रों के बीच बातचीत वायरल
इन दिनों सोशल सीडिया पर दिल्ली और मुंबई में चल रहे प्रदर्शन के वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो मुंबई में चल रहे छात्र प्रदर्शन का भी सामने आया है. इसमें एक पुलिस वाला तीन छात्रों को कार में बिठाता है और उनको बोलता है कि अभी तो तुमको छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर वापस तुम इस प्रदर्शन में दिख गए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा और फिर भी तुम नहीं माने तो मैं सीधा तुम्हारी जेब में 50-50 ग्राम पाउडर डाल दूंगा, जिससे तुम जिदंगी भर जेल में पड़े रहोगे और तुम्हारी जिदंगी बर्बाद हो जाएगी. इसलिए दोबारा इन प्रदर्शनों में मत दिख जाना. आगे वह बोलता है कि तुम्हारी वजह से हम लोगों को तकलीफ हो रही है और कई ऐसा न हो कि तुम लोग फिर घूम के इधर ही आ जाओ. यह बात सुनकर तीनों लड़के एकदम से घबरा जाते हैं.
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लोगों ने दी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं
ऐसे समय में जब यह छात्र प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे और पुलिस द्वारा छात्रों के साथ किए गए ऐसे व्यवहार के कारण, यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर लोगों ने कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर लिखता है कि अभी के समय में हमारे देश में युवाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है. एक दूसरा यूजर लिखता है कि इस पुलिस वाले ने यह साबित कर दिया कि इसके पास ड्रग्स का स्टॉक है. ऐसे ही एक अन्य यूजर लिखता है कि यह पुलिस वाला पुलिस नहीं गुंडा है. एक यूजर बड़े ही मजाकियां अंदाज में लिखता है कि यह तीनों लड़के GEN-Z हैं, इसलिए कुछ देर बाद यह तीनों हंसने लगे.
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