खौफनाक शिकार! बाघ ने दबोची हट्टे-कट्ठे घोड़े की गर्दन, वीडियो हुआ वायरल

जंगल की दुनिया का अपना एक क्रूर और अटल नियम है 'सरवाइवल ऑफ द फिटेस्ट'. वाइल्डलाइफ और सफारी के शौकीन अक्सर बाघ की ताकत और फुर्ती के किस्से सुनते हैं, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आए एक रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो ने इस ताकत का लाइव सबूत दे दिया है. पर्यटकों से भरी गाड़ियों के ठीक सामने एक विशालकाय बाघ ने एक हट्टे-कट्ठे और वजनी घोड़े को अपना शिकार बना लिया. बाघ इतनी आसानी से उस विशालकाय घोड़े की गर्दन दबोचकर उसे झाड़ियों की तरफ खींचता हुआ ले गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों के पसीने छूट गए.

सफारी पर निकले थे पर्यटक, तभी झाड़ियों से निकला 'जंगल का राजा'

वायरल हो रहे इस हैरान कर देने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि पर्यटक जंगल की गाड़ियों में बैठकर वाइल्डलाइफ का आनंद ले रहे थे. तभी अचानक एक बाघ खुले इलाके में घूम रहे एक मजबूत और भारी-भरकम घोड़े पर झपट पड़ता है. इससे पहले कि घोड़ा संभल पाता या अपनी जान बचाने के लिए भाग पाता, बाघ ने पलक झपकते ही अपनी लोहे जैसी मजबूत पकड़ से घोड़े की गर्दन को अपने जबड़े में दबोच लिया.

ताकत देखकर चकराया लोगों का दिमाग: घोड़े को खिलौने की तरह घसीटा

बाघ की अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अपने से दोगुने भारी और लंबे-चौड़े घोड़े को बिना किसी खास मशक्कत के खींचने लगा. बाघ घोड़े को गर्दन से दबोचे हुए बड़ी आसानी से घसीटता हुआ घनी झाड़ियों और जंगल के भीतर ले गया ताकि शांति से अपना शिकार खा सके. यह पूरा खौफनाक दृश्य पर्यटकों के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें उनकी चीखें और हैरानी भरी आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं.

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सोशल मीडिया पर बवंडर: लोग बोले- 'यह है असली जंगल का राजा'

यह खौफनाक और एड्रेनालिन से भरा वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. वाइल्डलाइफ लवर्स और आम नेटिजन्स बाघ के इस शिकार और उसकी अकल्पनीय ताकत को देखकर दंग रह गए हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "हट्टे-कट्ठे घोड़े का वजन सैकड़ों किलो होता है, लेकिन बाघ उसे ऐसे खींच कर ले गया जैसे कोई खिलौना हो." दूसरे यूजर ने लिखा, "बाघ के जबड़े की ताकत और गर्दन का पावर बेमिसाल है, यह नजारा जिंदगी में एक ही बार देखने को मिलता है." वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, "पर्यटकों के लिए यह अनुभव जितना रोमांचक था, उतना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला भी. प्रकृति का यह नियम सचमुच डरावना है."

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