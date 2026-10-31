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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगआसमान से 400किमी ऊपर का खौफनाक मंजर, एस्ट्रोनॉट ने शेयर किया वीडियो

आसमान से 400किमी ऊपर का खौफनाक मंजर, एस्ट्रोनॉट ने शेयर किया वीडियो

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि स्पेस स्टेशन के बाहर विशालकाय सोलर पैनल्स फैले हुए हैं, जो सूरज की रोशनी से स्टेशन के लिए बिजली बनाते हैं. वीडियो देख यूजर्स भी हैरान हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 31 Oct 2026 07:03 PM (IST)
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पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर तैर रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) से अक्सर ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आते हैं, जो इंसानी दिमाग की सोच से भी परे होते हैं. हाल ही में अंतरिक्ष यात्री द्वारा शेयर किया गया एक अद्भुत वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एस्ट्रोनॉट ने जैसे ही स्पेस स्टेशन का व्यू दिखाया, अनंत अंतरिक्ष का खौफनाक सन्नाटा और वहां लगी हाई-टेक इंसानी तकनीक देखकर नेटिजन्स दंग रह गए.

रोल आउट सोलर एरे (iROSA): अंतरिक्ष में ऐसे बनती है बिजली

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि स्पेस स्टेशन के बाहर विशालकाय सोलर पैनल्स फैले हुए हैं, जो सूरज की रोशनी से स्टेशन के लिए बिजली बनाते हैं. वीडियो की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें आगामी 'स्पेसवॉक' के दौरान लगाए जाने वाले नए रोल आउट सोलर पैनल्स बिल्कुल मुड़े हुए और फोल्ड स्थिति में तैयार रखे दिखाई दे रहे हैं. वहीं, बड़े सोलर पैनल्स के ठीक आगे पहले से इंस्टॉल किए गए नए सोलर पैनल्स भी नजर आ रहे हैं, जो आकार में थोड़े छोटे और हल्के झुके हुए हैं.

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अनंत काला अंतरिक्ष और मशीनों का मायाजाल: वीडियो देख थमीं सांसें

स्पेस स्टेशन के बाहर का यह नजारा जितना खूबसूरत है, उतना ही डरावना भी. एक तरफ अथाह और गहरा काला अंतरिक्ष दिखता है, तो दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन के जटिल पुर्जे, रोबोटिक आर्म और बिजली पैदा करने वाले चमकते सोलर विंग्स. एस्ट्रोनॉट्स अगले हफ्ते होने वाले स्पेसवॉक में बाहर निकलकर इन नए फोल्डेड सोलर पैनल्स को पुराने पैनल्स के ऊपर फिक्स करेंगे, ताकि स्पेस स्टेशन को अतिरिक्त पावर मिल सके.

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सोशल मीडिया पर मची सनसनी: लोग बोले- 'साइंस फिक्शन फिल्म जैसा व्यू'

अंतरिक्ष की इस जादुई दुनिया का यह वीडियो इंटरनेट पर आते ही छा गया है. लोग इस अद्भुत साइंस और स्पेस स्टेशन के नजारे को देखकर अपनी आंखें खुली की खुली रख गए हैं.

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "पृथ्वी पर बैठकर स्पेस स्टेशन के बाहर का ऐसा क्लियर और रियल व्यू देखना सच में रोंगटे खड़े कर देता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "रोल आउट सोलर पैनल्स का मैकेनिज्म कमाल का है, एस्ट्रोनॉट्स की हिम्मत को सलाम है जो इस खाली अंतरिक्ष में काम करते हैं." वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, "ऐसा लगता है जैसे हम किसी हॉलीवुड की स्पेस-फिक्शन फिल्म का लाइव सीन देख रहे हों."

यह भी पढ़ें: Monkey Viral Video: पानी पीने आए बंदर ने महिला के कहने पर बंद कर दी टोटी, देखें वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 31 Oct 2026 07:03 PM (IST)
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