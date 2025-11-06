ये है पुष्कर मेले की मोनालिसा! तस्वीरों के लिए उमड़ी भीड़- वीडियो देख भूल जाएंगे कुंभ वाली

राजस्थान के पुष्कर मेले की रौनक हर साल कुछ न कुछ नया रंग दिखाती है . ऊंटों की कतारें . लोकगीतों की गूंज . रंग-बिरंगे कपड़ों में सजे लोग . लेकिन इस बार इस मेले में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने पूरे सोशल मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है . हरे रंग के घूंघट और गहरी आंखों वाली इस लड़की की फोटो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है . यूजर्स इसे देखकर हैरान हैं . कुछ लोग इसे “कुंभ वाली मोनालिसा” से जोड़ रहे हैं . तो कुछ ने इसे “राजस्थान की रानी” कहा है .

पुष्कर मेले की मोनालिसा हो रही वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक युवती पारंपरिक हरे रंग के परिधान में नजर आ रही है . उसके चेहरे पर न तो कोई खास एक्सप्रेशन है और न ही मुस्कान . लेकिन उसकी आंखों में जो गहराई है वही यूजर्स को मोहित कर रही है . यही वजह है कि लोग उसकी तुलना “कुंभ वाली मोनालिसा” से कर रहे हैं . कई लोगों का कहना है कि जैसे उस मोनालिसा में रहस्य छिपा था . वैसे ही इस लड़की की आंखों में भी एक कहानी बसी है . लड़की का वीडियो बनाने और उसके साथ तस्वीर लेने वालों की मेले में भीड़ लगी हुई है जैसा कि वायरल क्लिप में देखा जा सकता है.

View this post on Instagram A post shared by I❤️Kota (@i_lovekota)

तस्वीरें लेने के लिए जमा हुई भीड़

पुष्कर मेला हमेशा से फोटोग्राफर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है . इस बार भी कैमरों में कई चेहरे कैद हुए लेकिन यह लड़की सभी के बीच अलग छाप छोड़ गई . जैसे ही किसी फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की . देखते ही देखते यह वायरल हो गई . इंस्टाग्राम . फेसबुक और एक्स (ट्विटर) पर हजारों यूजर्स इस फोटो पर कमेंट कर रहे हैं . कोई इसे "डेजर्ट मोनालिसा" कह रहा है तो कोई “राजस्थान की रहस्यमयी ब्यूटी” बता रहा है .

यूजर्स बोले, आंखों में गजब की गहराई

वीडियो को i_lovekota नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसकी तुलना कुंभ वाली मोनालिसा से हो रही है, जबकि ये लड़की ज्यादा खूबसूरत है. एक और यूजर ने लिखा...ये लड़की आंखों में क्या लगाती है पूछना जरा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसकी आंखों में गहराई है.

