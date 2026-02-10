हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: जंगल में खूनी दंगल, खूंखार दरिंदों के बीच छिड़ी जानलेवा जंग, रीछ और टाइगर ने खुले आम नचाई मौत, वीडियो वायरल

Video: जंगल में खूनी दंगल, खूंखार दरिंदों के बीच छिड़ी जानलेवा जंग, रीछ और टाइगर ने खुले आम नचाई मौत, वीडियो वायरल

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग टाइगर को जंगल का असली राजा बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि भालू की ताकत और हिम्मत कम नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 10 Feb 2026 02:54 PM (IST)
सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं. खुले जंगल में भालू यानी रीछ और एक टाइगर आमने-सामने आ जाते हैं. दोनों इतने करीब हैं कि एक पल की चूक किसी एक की जान ले सकती थी. वीडियो में जो हुआ, उसने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी है. वीडियो देखने के बाद आपके भी दांत कंपकंपाने लगेंगे, वीडियो है ही इतना खतरनाक.

वीडियो में आमने-सामने खड़े दिखे दोनों खूंखार जानवर

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक काला भालू अचानक टाइगर के सामने आ जाता है. दोनों एक-दूसरे को घूरते हैं, दहाड़ते हैं और जमीन पर धूल उड़ने लगती है. टाइगर जहां अपनी ताकत और फुर्ती दिखाता है, वहीं भालू भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता. दोनों के बीच जोरदार जंग होती है जिसमें भालू अपने आक्रामक रवैये से एक बार के लिए टाइगर को पछाड़ देता है लेकिन टाइगर भी कहां पीछे रहने वाला था.

दो पैरों पर खड़ा होकर रीछ ने दिखाई आक्रामकता

वीडियो के सबसे खतरनाक हिस्से में भालू दो पैरों पर खड़ा होकर टाइगर की ओर झपटता है. यह नजारा इतना डरावना है कि देखने वालों की सांसें थम जाएं. टाइगर भी पलटकर हमला करता है और दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है. इसके बाद टाइगर के पंजों से डरकर भालू कदम पीछे हटाता है लेकिन तभी कहानी में मोड़ आ जाता है.

कुछ सेकंड की जंग लेकिन अंजाम अधूरा

हालांकि यह लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती. कुछ सेकंड की झड़प के बाद दोनों जानवर एक-दूसरे से दूरी बना लेते हैं. न भालू घायल दिखता है और न ही टाइगर पूरी तरह हावी हो पाता है. इसी वजह से वीडियो का कोई साफ नतीजा नहीं निकलता. हालांकि टाइगर तब अकेला पड़ जाता है जब भालू का साथ देने उसका साथी भी आ जाता है.

सोशल मीडिया पर यूजर्स बोले, जंगल का असली बॉस कौन

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग टाइगर को जंगल का असली राजा बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि भालू की ताकत और हिम्मत कम नहीं है. कई यूजर्स इसे जंगल की सबसे खतरनाक भिड़ंत बता रहे हैं. वीडियो को Buzzbible नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

Published at : 10 Feb 2026 02:54 PM (IST)
Embed widget