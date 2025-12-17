आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने मां बाप को पहली बार हवाई यात्रा पर लेकर जाते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसी बहू को देखा जो अपने ससुर का सपना पूरा कर रही हो? मुमकिन है आप ऐसे लोगों से मिले हों लेकिन ये काफी दुर्लभ होता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बहू अपने ससुर को लेकर पहली बार हवाई यात्रा पर गई और इस पल को उसने कैमरे में कैद भी किया. अब लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

महिला ने अपने ससुर को कराई पहली हवाई यात्रा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने ससुर की पहली हवाई यात्रा को लोगों के साथ शेयर कर रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपने ससुर के साथ प्लेन में बैठी है और उनसे यात्रा का अनुभव पूछ रही है जिस पर ससुर जी भी हंसकर कहते हैं कि मजा आ रहा है. इसके बाद बहू कैमरे में देखकर कहती है कि आज मैं मेरे ससुर जी को पहली बार हवाई यात्रा पर लेकर आई हूं और हम दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके हैं. इसके बाद महिला खाने की खाली थाली दिखाती है और कहती है कि ससुर जी ने ये सारा खाना खाया है.

डर के मारे कांपने लगे ससुर जी?

इसके बाद महिला कहती है कि ससुर जी को प्लेन में काफी डर लग रहा था और डरते हुए वो कह रहे थे कि ये गिरा तो नहीं देगा. इसके बाद महिला ने ससुर को समझाया कि ये बस या ई-रिक्शा नहीं है जो पलट जाएगा. इसके बाद महिला अपने सुसर जी को बोलती है कि पापा जी आप कहिए कि भगवान ऐसी बहू सभी को दे और वीडियो खत्म हो जाता है. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को harshi_tadaa नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आपके जैसी वाइफ और बहू सभी को मिले. एक और यूजर ने लिखा....वाह ससुर जी तो आज खुश हो गए होंगे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आप दोनों को देखकर अच्छा लग रहा है.

