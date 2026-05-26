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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहवा में फटा पैराशूट… फिर भी बची जान! महिला का मिरेकल एस्केप देख रह जाएंगे दंग, वीडियो वायरल

हवा में फटा पैराशूट… फिर भी बची जान! महिला का मिरेकल एस्केप देख रह जाएंगे दंग, वीडियो वायरल

ऑस्ट्रिया में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक महिला की हवा में ही विमान से टक्कर हो गई, जिससे उसका पैराशूट पूरी तरह फट गया. हजारों फीट की ऊंचाई से गिरते वक्त उसने आखिरी समय में अपनी जान बचा ली.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 26 May 2026 10:12 AM (IST)
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आसमान में उड़ते वक्त एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन ऑस्ट्रिया से सामने आया एक वीडियो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है. हजारों फीट की ऊंचाई पर एक महिला की पैराग्लाइडिंग अचानक मौत के मुहाने पर पहुंच गई, जब हवा में ही एक छोटा विमान उसकी पैराशूट से टकरा गया. जो कुछ हुआ, वो कुछ ही सेकंड में जिंदगी और मौत के बीच की दूरी को दिखा गया. हैरानी की बात ये है कि इतना भयानक हादसा होने के बावजूद महिला चमत्कारिक तरीके से बच गई.

हवा में टक्कर, कुछ सेकंड में बदल गया सबकुछ

यह घटना 23 मई की बताई जा रही है, जब 44 साल की सबरीना ऑस्ट्रिया के खूबसूरत पहाड़ी इलाके में पैराग्लाइडिंग कर रही थीं. मौसम साफ था और सब कुछ सामान्य चल रहा था. तभी अचानक एक छोटा विमान तेजी से उनकी ओर आया और देखते ही देखते उनकी पैराशूट से टकरा गया.

विमान ने पैराशूट को किया चकनाचूर

वीडियो में साफ दिखता है कि सेसना 172 नाम का छोटा विमान पहले उनके पास से गुजरता है, लेकिन उसका पंख और प्रोपेलर सीधे पैराग्लाइडर की कैनोपी को काट देता है. कुछ ही सेकंड में पूरा पैराशूट फट जाता है और सबरीना तेजी से नीचे गिरने लगती हैं. उस वक्त स्थिति बेहद डरावनी हो जाती है.

आखिरी समय में खुला रिजर्व पैराशूट

गिरते वक्त सबरीना ने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत अपना इमरजेंसी रिजर्व पैराशूट खोलने की कोशिश की. कई सेकंड की जद्दोजहद के बाद आखिरकार उनका बैकअप पैराशूट खुल गया. इससे उनकी गिरने की रफ्तार कम हो गई और वो जमीन पर सुरक्षित उतरने में कामयाब रहीं. उन्होंने पास के पेड़ों से भी बाल-बाल बचाव किया.

यह भी पढ़ें: Indian Viral Story: दादी को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले गया पोता, भावुक कर देगी ये वायरल कहानी

हल्की चोट के साथ बची जान, लोगों ने कहा- चमत्कार

इस हादसे में सबरीना को सिर्फ हल्की चोटें आईं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा. उन्होंने खुद कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं. वहीं पुलिस ने भी बताया कि विमान का पायलट सुरक्षित है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इसे “मिरेकल एस्केप” बता रहे हैं और महिला की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: जनगणना की ट्रेनिंग के बीच पहुंचा लंगूर, यूजर्स बोले- स्पेशल विजिट; वीडियो वायरल

Published at : 26 May 2026 10:12 AM (IST)
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