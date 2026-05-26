हवा में फटा पैराशूट… फिर भी बची जान! महिला का मिरेकल एस्केप देख रह जाएंगे दंग, वीडियो वायरल

आसमान में उड़ते वक्त एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन ऑस्ट्रिया से सामने आया एक वीडियो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है. हजारों फीट की ऊंचाई पर एक महिला की पैराग्लाइडिंग अचानक मौत के मुहाने पर पहुंच गई, जब हवा में ही एक छोटा विमान उसकी पैराशूट से टकरा गया. जो कुछ हुआ, वो कुछ ही सेकंड में जिंदगी और मौत के बीच की दूरी को दिखा गया. हैरानी की बात ये है कि इतना भयानक हादसा होने के बावजूद महिला चमत्कारिक तरीके से बच गई.

हवा में टक्कर, कुछ सेकंड में बदल गया सबकुछ

यह घटना 23 मई की बताई जा रही है, जब 44 साल की सबरीना ऑस्ट्रिया के खूबसूरत पहाड़ी इलाके में पैराग्लाइडिंग कर रही थीं. मौसम साफ था और सब कुछ सामान्य चल रहा था. तभी अचानक एक छोटा विमान तेजी से उनकी ओर आया और देखते ही देखते उनकी पैराशूट से टकरा गया.

🚨 WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See.



The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday.



According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026

विमान ने पैराशूट को किया चकनाचूर

वीडियो में साफ दिखता है कि सेसना 172 नाम का छोटा विमान पहले उनके पास से गुजरता है, लेकिन उसका पंख और प्रोपेलर सीधे पैराग्लाइडर की कैनोपी को काट देता है. कुछ ही सेकंड में पूरा पैराशूट फट जाता है और सबरीना तेजी से नीचे गिरने लगती हैं. उस वक्त स्थिति बेहद डरावनी हो जाती है.

आखिरी समय में खुला रिजर्व पैराशूट

गिरते वक्त सबरीना ने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत अपना इमरजेंसी रिजर्व पैराशूट खोलने की कोशिश की. कई सेकंड की जद्दोजहद के बाद आखिरकार उनका बैकअप पैराशूट खुल गया. इससे उनकी गिरने की रफ्तार कम हो गई और वो जमीन पर सुरक्षित उतरने में कामयाब रहीं. उन्होंने पास के पेड़ों से भी बाल-बाल बचाव किया.

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हल्की चोट के साथ बची जान, लोगों ने कहा- चमत्कार

इस हादसे में सबरीना को सिर्फ हल्की चोटें आईं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा. उन्होंने खुद कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं. वहीं पुलिस ने भी बताया कि विमान का पायलट सुरक्षित है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इसे “मिरेकल एस्केप” बता रहे हैं और महिला की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं.

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