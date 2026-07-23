INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगये है दुनिया की सबसे सख्त 'पत्थर जैसी' मछली, महीनों की मेहनत और बैक्टीरिया से होती है तैयार

ये है दुनिया की सबसे सख्त 'पत्थर जैसी' मछली, महीनों की मेहनत और बैक्टीरिया से होती है तैयार

'कात्सुओबुशी' का इतिहास काफी पुराना है. 8वीं सदी में भी 'उबाली और सुखाई गई सख्त मछली' का जिक्र मिलता है, जबकि इसे खमीर करने का चलन एडो काल (1603-1868) से शुरू हुआ.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Jul 2026 10:05 AM (IST)
Preferred Sources

जापान के पारंपरिक खान-पान की बात ही अलग है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां एक ऐसी भी मछली बनाई जाती है जो पत्थर से भी ज्यादा सख्त होती है? इसे 'कात्सुओबुशी' कहा जाता है. दिखने में यह भले ही लकड़ी के किसी बेजान टुकड़े जैसी लगे, लेकिन जब इसे तराशा जाता है तो यह किसी कीमती रत्न या रंगीन कांच की तरह चमकने लगती है. महीनों तक चलने वाली फर्मेंटेशन और सुखाने की एक बेहद जटिल प्रक्रिया से गुजरने के बाद तैयार होने वाली यह मछली, जापानी रसोई का सबसे खास हिस्सा है. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो लोगों को हैरान कर रहा है.

8वीं सदी से जुड़ा है इतिहास, सूप और सॉस की है असली जान

'कात्सुओबुशी' का इतिहास काफी पुराना है. 8वीं सदी में भी 'उबाली और सुखाई गई सख्त मछली' का जिक्र मिलता है, जबकि इसे खमीर करने का चलन एडो काल (1603-1868) से शुरू हुआ. यह जापानी व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाले मशहूर 'दाशी' स्टॉक का मुख्य घटक है, जिसका उपयोग मीसो सूप और सोबा नूडल्स की डिपिंग सॉस जैसी लोकप्रिय डिशेज बनाने के लिए किया जाता है.

महीनों चलती है बनाने की प्रक्रिया, लकड़ी के धुएं में सुखाया जाता है. इस नायाब डिश को बनाने की शुरुआत 'स्किपजैक टूना'मछली से होती है.

पहला चरण: बर्फ में जमी मछली को 24 घंटे तक पानी में पिघलाया जाता है, फिर इसके टुकड़े करके 90 मिनट तक एक खास कड़ाहे में उबाला जाता है. इसके बाद इसकी हड्डियां, त्वचा और अतिरिक्त चर्बी हटा दी जाती है.

धुएं में पकाना: उबली हुई मछली के टुकड़ों को लकड़ी से धुआं देकर सुखाया जाता है. यह काम लगभग एक महीने तक दर्जनों बार दोहराया जाता है. इस धुएं से मछली में मौजूद पानी और चर्बी खत्म हो जाती है और यह खराब होने से बच जाती है.

खास बैक्टीरिया से बनती है 'रत्न' जैसी सख्त

कात्सुओबुशी की सबसे बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए एक बेहद अनोखा तरीका अपनाया जाता है. मछली के टुकड़ों पर Aspergillus glaucus नाम का बैक्टीरिया स्प्रे किया जाता है और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले कमरे में दो हफ्तों के लिए छोड़ दिया जाता है.

इसके बाद फंगस से ढके इन टुकड़ों को दो दिनों तक धूप में सुखाया जाता है. यह प्रक्रिया कई महीनों तक बार-बार दोहराई जाती है, जब तक कि मछली में नमी का स्तर घटकर केवल 18% से 20% न रह जाए.

फंगस का जादू: यह खास फफूंद मछली की नमी को सोख लेती है, इसके प्रोटीन को एमीनो एसिड में तोड़ देती है और इसे इतना सख्त बना देती है कि इसे आम चाकू से काटना मुमकिन नहीं होता. इसे लकड़ी छीलने वाले रंदे जैसे औजार से पतले-पतले फ्लेक्स में घिसकर इस्तेमाल किया जाता है.

यह भी पढ़ें: King Cobra Rescue Viral Video: 10 फिट लंबा कोबरा निकला तो महिला ने खिलौना समझकर पकड़ लिया, होश उड़ा देगा यह वीडियो

यूजर ने किए किए ऐसे ऐसे कमेंट्स

इस अजीबोगरीब और सख्त मछली का वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का दिमाग घूम गया है. यूजर्स इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... "भाई ये मछली है या इमारत बनाने वाला रोड़ा! इसे चबाने गए तो दांत ही हाथ में आ जाएंगे." दूसरे यूजर ने लिखा... "जापानी लोग भी कमाल करते हैं, खाने की चीज को इतना घिसकर और सुखाकर लकड़ी ही बना दिया." तीसरे यूजर ने लिखा... "इसे काटने के लिए किचन के चाकू की नहीं, कारपेंटर (बढ़ई) के औजारों की जरूरत पड़ेगी."

यह भी पढ़ें: Mobile Phone Theft in Hospital: अस्पताल में घुसा चोर और उठा ले गया मरीजों के मोबाइल फोन, चोरी का वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 23 Jul 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
ये है दुनिया की सबसे सख्त 'पत्थर जैसी' मछली, महीनों की मेहनत और बैक्टीरिया से होती है तैयार
ये है दुनिया की सबसे सख्त 'पत्थर जैसी' मछली, महीनों की मेहनत और बैक्टीरिया से होती है तैयार
ट्रेंडिंग
Video: कर्मचारी को देनी थी नई स्कूटी, ऑफिस के अंदर ही सीईओ ने ली राइड- वीडियो वायरल
कर्मचारी को देनी थी नई स्कूटी, ऑफिस के अंदर ही सीईओ ने ली राइड- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
रिलीजिंग के वक्त दिखा दरिंदों का दानव रूप, टाइगर्स ने पिंजरे के गेट पर किया हमला- वीडियो वायरल
रिलीजिंग के वक्त दिखा दरिंदों का दानव रूप, टाइगर्स ने पिंजरे के गेट पर किया हमला- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
सूरत में भारी बारिश का तांडव, जलभराव के बीच गलत लेन में फंसी एंबुलेंस को नहीं दिया रास्ता- वीडियो वायरल
सूरत में भारी बारिश का तांडव, जलभराव के बीच गलत लेन में फंसी एंबुलेंस को नहीं दिया रास्ता- वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
E20 ethanol: अब ATM से निकलेगा इथेनॉल! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट', PM मोदी के ऐलान पर आया CJP का पहला रिएक्शन 
'पेपर लीक के दोषियों को सजा के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट', PM मोदी के ऐलान पर CJP का रिएक्शन 
दिल्ली NCR
'हमारे प्रोटेस्ट को पटरी से उतारने की कोशिश की जाएगी लेकिन...', सोनम वांगचुक से बात के बाद बोले CJP के सौरव दास
'प्रोटेस्ट को पटरी से उतारने की कोशिश की जाएगी लेकिन...', सोनम वांगचुक से बात के बाद बोले CJP के सौरव दास
इंडिया
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर गड्ढों का मामला संसद पहुंचा, सरकार बोली- 'ठेकेदार ने अपने खर्च पर...'
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर गड्ढों का मामला संसद पहुंचा, सरकार बोली- 'ठेकेदार ने अपने खर्च पर...'
बॉलीवुड
स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में सलमान खान ने उठाई आवाज तो खुश हुए फैंस, बोले- 'भाईजान हैं रियल दबंग'
स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में सलमान खान ने उठाई आवाज तो खुश हुए फैंस, बोले- 'रियल दबंग'
क्रिकेट
ZIM vs IND: हरारे में टीम इंडिया का रिकॉर्ड मजबूत, लेकिन पिच पर बल्लेबाजों की होगी कड़ी परीक्षा
ZIM vs IND: हरारे में टीम इंडिया का रिकॉर्ड मजबूत, लेकिन पिच पर बल्लेबाजों की होगी कड़ी परीक्षा
इंडिया
असम में बाढ़ से तबाही, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट का किया दौरा, 100 लोग अब भी लापता
असम में बाढ़ से तबाही, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट का किया दौरा, 100 लोग अब भी लापता
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में आज छाए रहेंगे हल्के बादल, दिन में बारिश के आसार, जानें आज के मौसम का हाल
दिल्ली में आज छाए रहेंगे हल्के बादल, दिन में बारिश के आसार, जानें आज के मौसम का हाल
ट्रेंडिंग
Video: कर्मचारी को देनी थी नई स्कूटी, ऑफिस के अंदर ही सीईओ ने ली राइड- वीडियो वायरल
कर्मचारी को देनी थी नई स्कूटी, ऑफिस के अंदर ही सीईओ ने ली राइड- वीडियो वायरल
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget