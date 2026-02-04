हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर हरियाणा के मशहूर यूट्यूबर अरुण पंवार की शादी जबरदस्त चर्चा में है. दरअसल, इस शादी के चर्चा में होने की वजह, शादी में मिला भारी भरकम लग्न-टीका है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 04 Feb 2026 11:06 AM (IST)
हमारे देश में अक्सर शादियां किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बनी रहती हैं. फिलहाल सोशल मीडिया पर हरियाणा के मशहूर यूट्यूबर अरुण पंवार की शादी जबरदस्त चर्चा में है. इस शादी के चर्चा में होने की वजह, शादी में मिला भारी भरकम लग्न-टीका है, जिसका वीडियो खुद अरुण पंवार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में दावा किया गया है कि यह दहेज नहीं बल्कि दान है, लेकिन 71 लाख रुपये कैश और 21 तोला सोना देखकर लोग हैरान रह गए. इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि क्या नाम बदल देने से दहेज, दहेज नहीं रह जाता है.

लग्न टीका गिनाते दिखे लोग, रील में हुआ हर चीज का जिक्र

अरुण पंवार की ओर से शेयर की गई रील में एक व्यक्ति हाथ में कागज लेकर शादी में दिए गए गहनों और नकदी का पूरा ब्यौरा पढ़ते नजर आ रहा है. वीडियो में बताया गया है कि लड़के को साढ़े पांच तोले सोने की चेन, चार तोले का ब्रेसलेट, दो सोने की अंगूठी दी गई है. इसके अलावा लड़के के पिता, ताऊ, भाइयों, मां और रिश्तेदारों के लिए भी सोने के गहने दिए गए हैं. वीडियो के अनुसार, कुल मिलाकर 21 तोला सोना और 71 लाख रुपये कैश दिया गया है, जिसे दान का नाम दिया गया है. बता दें, अरुण पंवार की पत्नी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं. इसके बावजूद इतनी बड़ी रकम और सोना दिए जाने को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है की लड़की कितनी भी पढ़ लिख लें बिना दहेज की शादी आज भी मुश्किल नजर आती है.

शादी है या सौदा? सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा कैश का लेनदेन खुलकर हो रहा है. यह शादी है या सौदा मतलब लड़की कितनी भी पढ़ लिख ले बिना दहेज की शादी नहीं हो सकती. वहीं दूसरे यूजर ने कहा नाम चाहे दान रखो या लग्न-टीका 71 लाख कैश और सोना दिखावा ही है, कानूनन दहेज अपराध है, रील बनाकर इसका महिमामंडन गलत संदेश देता है. इसके अलावा एक यूजर ने साफ तौर पर कमेंट किया कोई कुछ भी कहे पर है यह है तो दहेज ही. इसके अलावा एक और यूजर ने कमेंट किया कि क्या सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो बनाकर दहेज जैसी कुप्रथा को सामान्य किया जा रहा है या फिर इसे खुले तौर पर चुनौती देने की जरूरत है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 04 Feb 2026 11:06 AM (IST)
Trending News VIRAL VIDEO Arun Panwar Wedding Dowry Controversy India
