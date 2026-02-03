दादी की तेहरवीं पर शादी के कपड़े पहनकर पहुंच गए पोते, वीडियो हो गया वायरल

सोशल मीडिया आजकल हंसी-मजाक और अजीबोगरीब घटनाओं का बड़ा मंच बन चुका है. हर दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता है, जिसे देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं. कभी किसी की मासूम गलती, तो कभी किसी की अजीब आदत इंटरनेट पर तहलका मचा देती है. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

यह वीडियो एक ऐसे मौके से जुड़ा है, जो आमतौर पर गंभीर और भावुक माना जाता है, लेकिन इस वीडियो में मामला बिल्कुल उल्टा नजर आता है. वीडियो में कुछ बच्चे एक ऐसी गलती कर बैठते हैं, जिसकी उन्हें खुद भी भनक नहीं होती, और वही गलती पूरे इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन जाती है.

दादी की तेरहवीं में पहन लिए शादी के कपड़े

इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ छोटे बच्चे एक दुकान पर सामान खरीदने के लिए पहुंचे होते हैं. खास बात यह है कि उस दिन उनके घर में उनकी दादी की तेरहवीं थी. तेरहवीं जैसे धार्मिक और शोक के कार्यक्रम में आमतौर पर साधारण और सादे कपड़े पहने जाते हैं.लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब बच्चे पूरे शादी-वाले कपड़ों में नजर आते हैं. किसी ने कोट-पैंट पहन रखा है, तो कोई बिल्कुल नए और चमकदार कपड़ों में दिख रहा है.

Galti se tervi wale din shadi wale kapde pahan liye 😭😂 pic.twitter.com/qhmpP9aBG7 — Introvert //🙇🏻‍♂️ (@introvert_hu_ji) February 3, 2026

दुकानदार ने उड़ाया मजाक, बना डाली वीडियो

वीडियो में दुकानदार बच्चों को पहचानता है और मजाकिया अंदाज में उनकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है. वह हंसते हुए कहता है, देख लो भाई, आज इनकी दादी की तेरहवीं है और कपड़े देखो इनके… कोट-पैंट पहनकर घूम रहे हैं.

दुकानदार की बातें सुनकर वहां मौजूद बाकी बच्चे भी हंसने लगते हैं. पूरा माहौल हल्का-फुल्का और मजेदार हो जाता है. वीडियो बनाने वाला आदमी भी लगातार हंसता रहता है और बच्चों की मासूम गलती पर चुटकी लेता रहता है.

सोशल मीडिया पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @introvert_hu_ji नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. अब तक इसे लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों लोगों ने लाइक भी किया है. वीडियो पर लोगों के मजेदार कमेंट्स भी खूब आ रहे हैं.किसी ने लिखा, गलती से शादी में नहीं, तेरहवीं में पहुंच गए. तो किसी ने कहा,ऐसी गलती तो लाइफ में एक बार बनती है. कई यूजर्स ने बच्चों की मासूमियत को लेकर हंसी वाले इमोजी भी शेयर किए हैं.

