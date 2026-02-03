हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदादी की तेहरवीं पर शादी के कपड़े पहनकर पहुंच गए पोते, वीडियो हो गया वायरल

दादी की तेहरवीं पर शादी के कपड़े पहनकर पहुंच गए पोते, वीडियो हो गया वायरल

यह वीडियो एक ऐसे मौके से जुड़ा है, जो आमतौर पर गंभीर और भावुक माना जाता है, लेकिन इस वीडियो में मामला बिल्कुल उल्टा नजर आता है. वीडियो में कुछ बच्चे एक ऐसी गलती कर बैठते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 03 Feb 2026 06:18 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया आजकल हंसी-मजाक और अजीबोगरीब घटनाओं का बड़ा मंच बन चुका है. हर दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता है, जिसे देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं. कभी किसी की मासूम गलती, तो कभी किसी की अजीब आदत इंटरनेट पर तहलका मचा देती है. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. 

यह वीडियो एक ऐसे मौके से जुड़ा है, जो आमतौर पर गंभीर और भावुक माना जाता है, लेकिन इस वीडियो में मामला बिल्कुल उल्टा नजर आता है. वीडियो में कुछ बच्चे एक ऐसी गलती कर बैठते हैं, जिसकी उन्हें खुद भी भनक नहीं होती, और वही गलती पूरे इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन जाती है. 

दादी की तेरहवीं में पहन लिए शादी के कपड़े

इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ छोटे बच्चे एक दुकान पर सामान खरीदने के लिए पहुंचे होते हैं. खास बात यह है कि उस दिन उनके घर में उनकी दादी की तेरहवीं थी. तेरहवीं जैसे धार्मिक और शोक के कार्यक्रम में आमतौर पर साधारण और सादे कपड़े पहने जाते हैं.लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब बच्चे पूरे शादी-वाले कपड़ों में नजर आते हैं. किसी ने कोट-पैंट पहन रखा है, तो कोई बिल्कुल नए और चमकदार कपड़ों में दिख रहा है. 

दुकानदार ने उड़ाया मजाक, बना डाली वीडियो

वीडियो में दुकानदार बच्चों को पहचानता है और मजाकिया अंदाज में उनकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है. वह हंसते हुए कहता है, देख लो भाई, आज इनकी दादी की तेरहवीं है और कपड़े देखो इनके… कोट-पैंट पहनकर घूम रहे हैं. 

दुकानदार की बातें सुनकर वहां मौजूद बाकी बच्चे भी हंसने लगते हैं. पूरा माहौल हल्का-फुल्का और मजेदार हो जाता है. वीडियो बनाने वाला आदमी भी लगातार हंसता रहता है और बच्चों की मासूम गलती पर चुटकी लेता रहता है. 

सोशल मीडिया पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @introvert_hu_ji नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. अब तक इसे लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों लोगों ने लाइक भी किया है. वीडियो पर लोगों के मजेदार कमेंट्स भी खूब आ रहे हैं.किसी ने लिखा, गलती से शादी में नहीं, तेरहवीं में पहुंच गए. तो किसी ने कहा,ऐसी गलती तो लाइफ में एक बार बनती है. कई यूजर्स ने बच्चों की मासूमियत को लेकर हंसी वाले इमोजी भी शेयर किए हैं. 

यह भी पढ़ें - Video: कमर झुकी-आत्मसम्मान नहीं! ट्रेन में ब्रेसलेट बेचती दिखी 89 साल की बुजुर्ग, वीडियो देख भर आएंगी आंखें!

Published at : 03 Feb 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Funny Video VIRAL VIDEO Grandmother Terahvi Wedding Clothes Grandson Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
India US Trade Deal: वो 4 बड़ी शर्तें! जिसके बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाई मुहर
वो 4 बड़ी शर्तें! जिसके बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाई मुहर
महाराष्ट्र
NCP अध्यक्ष 'पटेल' नहीं 'पाटील' वाले राज ठाकरे के बयान पर प्रफुल्ल पटेल का पलटवार, 'ये लोग...'
NCP अध्यक्ष 'पटेल' नहीं 'पाटील' वाले राज ठाकरे के बयान पर प्रफुल्ल पटेल का पलटवार, क्या कहा?
इंडिया
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
बॉलीवुड
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
Advertisement

वीडियोज

Historic US–India Deal: India पर Tariff घटकर 18%, Exports और Stocks को Boost | Paisa Live
Vasudha: बिखरे मंगलसुत्र के मोती, रो पड़ी वसुधा! देव ने नफरत में भुलायी हर कसम (03.02.2026)
Bollywood News: धुरंदर की दहाड़ फिर गूंजने को तैयार, Part 2 टीज़र में दिखा रिवेंज का तूफान
India-US Trade Deal: भारत-US ट्रेड डील पर विपक्ष ने संदन के बाहर किया हंगामा | Donald Trump
Budget 2026 Explained: Industry-Led Budget | Aseem Chawla Interview | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिजनेस
India US Trade Deal: वो 4 बड़ी शर्तें! जिसके बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाई मुहर
वो 4 बड़ी शर्तें! जिसके बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाई मुहर
महाराष्ट्र
NCP अध्यक्ष 'पटेल' नहीं 'पाटील' वाले राज ठाकरे के बयान पर प्रफुल्ल पटेल का पलटवार, 'ये लोग...'
NCP अध्यक्ष 'पटेल' नहीं 'पाटील' वाले राज ठाकरे के बयान पर प्रफुल्ल पटेल का पलटवार, क्या कहा?
इंडिया
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
बॉलीवुड
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
क्रिकेट
Watch: बैटर ने खेली शॉट, अचानक आया कुत्ता और मुंह में दबा ली गेंद; मजेदार वीडियो हो रहा वायरल
बैटर ने खेली शॉट, अचानक आया कुत्ता और मुंह में दबा ली गेंद; मजेदार वीडियो हो रहा वायरल
इंडिया
'दबाव में हैं PM मोदी, किसानों का खून-पसीना सरकार ने...', INDIA-US ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल
'दबाव में हैं PM मोदी, किसानों का खून-पसीना सरकार ने...', INDIA-US ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल
ट्रेंडिंग
गजब! दारू रखते हो तो चखना भी रखा करो... घर से सामान चुराने के बाद नोट लिखकर छोड़ गया चोर, मामला वायरल
गजब! दारू रखते हो तो चखना भी रखा करो... घर से सामान चुराने के बाद नोट लिखकर छोड़ गया चोर, मामला वायरल
यूटिलिटी
बेटी की शादी के लिए कितने रुपये देती है पंजाब सरकार, कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?
बेटी की शादी के लिए कितने रुपये देती है पंजाब सरकार, कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Embed widget