दिल्ली की बारिश से नए संसद भवन में भीगे माननीय, वीडियो देख यूजर्स को याद आया पुराना संसद भवन

Delhi Rain Viral Video: जब राजधानी दिल्ली में नया संसद भवन बना था, तो इसकी चर्चा खूब हुई थी. नए संसद भवन को लेकर विपक्ष की ओर से भी कई आरोप लगाए गए थे. वहीं एक बार फिर दिल्ली में हुई बारिश के बाद नया संसद भवन चर्चा में आ गया है. दरअसल बारिश के बीच सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है.

वायरल क्लिप में नए संसद भवन के बाहर कुछ सांसदों को बारिश में भीगते हुए देखा जा सकता है. जिसके बाद इंटरनेट यूजर्स पुराने संसद भवन को याद करने लगे. वहीं यह वीडियो सामने आते ही लोगों ने न सिर्फ मजेदार रिएक्शन दिए, बल्कि नए संसद भवन की सुविधाओं पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए.

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दिल्ली की बारिश से नई संसद भवन में भीगे माननीय

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है की बारिश के दौरान सांसदों को नए संसद भवन के बाहर निकलते समय और अंदर जाते समय भीगना पड़ा. हालांकि सभी माननीय छाता लेकर जा रहे थे. वहीं इसी दौरान पर्याप्त कवर या शेड न होने को लेकर चर्चा हो गई. बताया जा रहा है कि यह वीडियो नए संसद परिसर का है, जहां बारिश के बीच सांसदों को पैदल चलते हुए देखा गया. वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ माननीय बारिश से बचने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन खुले हिस्से के कारण उन्हें भीगना पड़ता है. इसी नजारे को लेकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है.





सोशल मीडिया पर यूजर्स के तंज

यह वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस पर जमकर कमेंट करना शुरू कर दिया. संसद भवन के इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है पुरानी संसद में लुटियंस बंगले से लेकर संसद भवन तक पूरा कवर था, अब सब हटा दिया गया है. वहीं इसके अलावा एक दूसरा यूजर कमेंट करता है, देश के सांसद आधा किलोमीटर बारिश में चलने पर शिकायत कर रहे हैं और गरीब तो रोज बारिश में भी काम करता है, इन्हें थोड़ी देर चलना पड़ा तो दिक्कत हो गई. एक यूजर कमेंट करता है 200 करोड़ लेने वाले आर्किटेक्ट के दिमाग में यह बात नहीं आई.

वहीं एक और यूजर कमेंट करता है दो-चार बूंद गिरने से माननीय गल जाएंगे क्या. इसके अलावा एक यूजर ने कमेंट में लिखा अब छत बनाने वाली कंपनियों पर भी सवाल उठाओगे क्या. इसके अलावा एक यूजर ने कहा बारिश का इंतजार करना पड़ा नए संसद भवन में कमी निकालने के लिए. कुछ यूजर्स ने इसे आम जनता की परेशानियों से जोड़ते हुए तुलना की तो कुछ न इसे एक मामूली स्थिति बताया. इसके अलावा वीडियो वायरल होने के पुराने संसद और नए संसद भवन की तुलना भी शुरू हो गई. कई लोगों ने कहा पुराने भवन में बेहतर कवरिंग व्यवस्था थी जबकि कुछ ने नए संसद भवन की तारीफ की.

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