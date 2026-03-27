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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDelhi rain viral video: दिल्ली की बारिश से नए संसद भवन में भीगे माननीय, वीडियो देख यूजर्स को याद आया पुराना संसद भवन

Delhi rain viral video: दिल्ली की बारिश से नए संसद भवन में भीगे माननीय, वीडियो देख यूजर्स को याद आया पुराना संसद भवन

Delhi rain viral video: बारिश के बीच सामने आए वीडियो ने बहस छेड़ दी. वायरल क्लिप में नए संसद भवन के बाहर कुछ सांसदों को बारिश में भीगते हुए देखा गया, जिसके बाद यूजर्स पुराने संसद भवन को याद करने लगे.

By : कविता गाडरी | Updated at : 27 Mar 2026 03:58 PM (IST)
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Delhi Rain Viral Video: जब राजधानी दिल्ली में नया संसद भवन बना था, तो इसकी चर्चा खूब हुई थी. नए संसद भवन को लेकर विपक्ष की ओर से भी कई आरोप लगाए गए थे. वहीं एक बार फिर दिल्ली में हुई बारिश के बाद नया संसद भवन चर्चा में आ गया है. दरअसल बारिश के बीच सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है.

वायरल क्लिप में नए संसद भवन के बाहर कुछ सांसदों को बारिश में भीगते हुए देखा जा सकता है. जिसके बाद इंटरनेट यूजर्स पुराने संसद भवन को याद करने लगे. वहीं यह वीडियो सामने आते ही लोगों ने न सिर्फ मजेदार रिएक्शन दिए, बल्कि नए संसद भवन की सुविधाओं पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए.

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दिल्ली की बारिश से नई संसद भवन में भीगे माननीय

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है की बारिश के दौरान सांसदों को नए संसद भवन के बाहर निकलते समय और अंदर जाते समय भीगना पड़ा. हालांकि सभी माननीय छाता लेकर जा रहे थे. वहीं इसी दौरान पर्याप्त कवर या शेड न होने को लेकर चर्चा हो गई. बताया जा रहा है कि यह वीडियो नए संसद परिसर का है, जहां बारिश के बीच सांसदों को पैदल चलते हुए देखा गया. वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ माननीय बारिश से बचने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन खुले हिस्से के कारण उन्हें भीगना पड़ता है. इसी नजारे को लेकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है.



सोशल मीडिया पर यूजर्स के तंज

 

यह वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस पर जमकर कमेंट करना शुरू कर दिया. संसद भवन के इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है पुरानी संसद में लुटियंस बंगले से लेकर संसद भवन तक पूरा कवर था, अब सब हटा दिया गया है. वहीं इसके अलावा एक दूसरा यूजर कमेंट करता है, देश के सांसद आधा किलोमीटर बारिश में चलने पर शिकायत कर रहे हैं और गरीब तो रोज बारिश में भी काम करता है, इन्हें थोड़ी देर चलना पड़ा तो दिक्कत हो गई. एक यूजर कमेंट करता है 200 करोड़ लेने वाले आर्किटेक्ट के दिमाग में यह बात नहीं आई.

वहीं एक और यूजर कमेंट करता है दो-चार बूंद गिरने से माननीय गल जाएंगे क्या. इसके अलावा एक यूजर ने कमेंट में लिखा अब छत बनाने वाली कंपनियों पर भी सवाल उठाओगे क्या. इसके अलावा एक यूजर ने कहा बारिश का इंतजार करना पड़ा नए संसद भवन में कमी निकालने के लिए. कुछ यूजर्स ने इसे आम जनता की परेशानियों से जोड़ते हुए तुलना की तो कुछ न इसे एक मामूली स्थिति बताया. इसके अलावा वीडियो वायरल होने के पुराने संसद और नए संसद भवन की तुलना भी शुरू हो गई. कई लोगों ने कहा पुराने भवन में बेहतर कवरिंग व्यवस्था थी जबकि कुछ ने नए संसद भवन की तारीफ की.

 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 27 Mar 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
Parliament Building Controversy New Parliament Building Rain Delhi Rain Parliament Video MPs Drenched Viral Video
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