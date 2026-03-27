रिंग सेरेमनी में अंशिका को गोद में उठाकर नाचे IPS केके विश्नोई, वीडियो देख हो जाएंगे रोमांटिक

IPS KK Bishnoi and IPS Anshika Verma Viral Video : उत्तर प्रदेश के दो चर्चित आईपीएस अधिकारी केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा इन दिनों अपनी शादी को लेकर खूब चर्चा में हैं. दोनों ही अपने काम के लिए सख्त और जिम्मेदार अफसर माने जाते हैं, लेकिन हाल ही में उनकी रिंग सेरेमनी में उनका एक अलग, खुशमिजाज और रोमांटिक अंदाज देखने को मिला. सोशल मीडिया पर उनकी सगाई के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इस जोड़ी की सादगी और आपसी प्यार ने लोगों का दिल जीत लिया है.

रिंग सेरेमनी में दिखा प्यार और खुशी का रंग

26 मार्च को आयोजित रिंग सेरेमनी बहुत ही खूबसूरत और पारंपरिक तरीके से संपन्न हुई. इस खास मौके पर परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और कुछ खास मेहमान मौजूद रहे. सबसे खास पल वह था जब दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई. पहले केके बिश्नोई ने अंशिका वर्मा को रिंग पहनाई, फिर अंशिका ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें अंगूठी पहनाई. इसके बाद दोनों ने खुशी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया और अपनी खुशी जाहिर की.

IPS अंशिका को गोद में उठाकर नाचने लगे IPS केके विश्नोई

रिंग सेरेमनी के बाद जैसे ही संगीत शुरू हुआ, माहौल पूरी तरह बदल गया. दोनों अफसर मंच पर एक साथ डांस करते नजर आए. वे फिल्मी गानों पर थिरकते दिखे. कभी एक दूसरे के साथ कदम मिलाते, तो कभी हंसते और मस्ती करते. सबसे ज्यादा चर्चा उस पल की हो रही है जब चल प्यार करेगी, हां जी हां जी... गाना बजा और यहीं से कार्यक्रम का सबसे चर्चित पल सामने आया. केके बिश्नोई ने अचानक अंशिका वर्मा को गोदी में उठा लिया और डांस करने लगे. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर और उत्साह बढ़ाकर इस पल को और भी खास बना दिया.

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सोशल मीडिया पर छा गया वीडियो

जैसे ही इस समारोह के वीडियो और तस्वीरें सामने आईं, वे इंटरनेट पर वायरल हो गईं. लोगों ने कमेंट में इस जोड़ी को क्यूट, रियल और दिल को छू लेने वाला बताया. कई यूजर्स ने यह भी कहा कि इतने बड़े पद पर होने के बावजूद दोनों का यह सरल और खुशमिजाज अंदाज प्रेरणादायक है.

शादी की तैयारियां जोरों पर

रिंग सेरेमनी के बाद अब शादी की तैयारियां तेजी से चल रही हैं. शादी से पहले हल्दी और संगीत जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. 29 मार्च को दोनों सात फेरे लेंगे, जबकि 30 मार्च को भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा. यह शादी भले ही एक निजी समारोह के रूप में रखी जा रही हो, लेकिन इसकी चर्चा हर जगह हो रही है.

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