Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDubai Pani Puri Price: दुबई की महंगी पानी पूरी देख दुखी हुई रूसी इन्फ्लुएंसर, बोली- Mumbai is the Best

Dubai Pani Puri Price: दुबई की महंगी पानी पूरी देख दुखी हुई रूसी इन्फ्लुएंसर, बोली- Mumbai is the Best

Dubai Pani Puri Price: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में रुसी इन्फ्लुएंसर ने माना कि दुबई की पानी पूरी मुंबई के मुकाबले काफी महंगी है.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 19 Aug 2026 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

Dubai Pani Puri Price: भारत के हर कोने में अगर किसी स्ट्रीट फूड को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है तो वह है पानी पूरी. इसे भारत के साथ दुनिया भर में लोग बड़े चाव के साथ खाना पसंद करने लगे हैं. फिलहाल भारत में रह रहीं रूसी अभिनेत्री रुदाकोवा जब दुबई घूमने गईं तो वहां पानी पूरी की कीमत देखकर दंग रह गईं. बता दें कि रुदाकोवा ने पहले मुंबई की 60 रुपये की पानी पूरी थाली को महंगा बताया था, लेकिन दुबई में पानी पूरी के रेट देखकर उनके होश उड़ गए.  

रुदाकोवा क्यों हो गईं हैरान?

रुदाकोवा ने अपने सोशल मीडिया पर अपलोड वीडियो में बताया कि जब वह दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचीं तो वहां टर्मिनल-1 पर एक पोस्टर दिखाई दिया. इस पोस्टर पर एक प्लेट पानी पूरी का रेट 42 दिरहम लिखा था. यह देखकर वह हैरान रह गईं. रुदाकोवा कहती हैं कि 42 दिरहम भारत के 1096 रुपये के बराबर होते हैं, जो भारत में पानी पूरी की कीमत के मुकाबले काफी ज्यादा है. वह आगे कहती है कि मैं इतनी महंगी पानी पूरी देखकर वापस भारत लौट रही हूं. 

रुदाकोवा ने मांगी माफी

रुदाकोवा ने कुछ समय पहले मुंबई के लोखंडवाला में 60 रुपये में मिल रही पानी पूरी पर आपत्ति जताई थी. जब उनको पता चला था कि एक थाली की कीमत 60 रुपये है तो वह काफी बुरी तरह चौंक गई थीं. उन्होंने इस मजाकिया अंदाज में पानी पूरी की कीमत पर तंज कसा था. साथ ही, इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी शिकायतें की थीं. अब उन्होंने उस मामले को लेकर अपनी गलती मानी है और कहा कि मैं अपनी उस गलती के लिए माफी मांगती हूं. 60 रुपये की पानी पूरी को लेकर मेरी सोच गलत थी. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IRINA RUDAKOVA (@irina.rai9)

ये भी पढ़ें: भारत में हुआ पाकिस्तानी महिला के बेटे का इलाज, जमकर की व्यवस्थाओं की तारीफ

लोगों ने जमकर ले लिए मजे

रुदाकोवा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. भारत के एक यूजर ने कहा कि यह सब वह अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर रही हैं. वहीं, दूसरे यूजर ने दुबई की 0% टैक्स पॉलिसी पर तंज कसते हुए लिखा कि शायद पानी पूरी पर 1000 पर्सेंट टैक्स लग गया है. वहीं, एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अब तो दुबई में पानी पूरी का ठेला लगाना ज्यादा फायदेमंद होगा. एक यूजर ने तो रुदाकोवा को टैग करते हुए लिखा कि उसके गांव में पानी पूरी की प्लेट 10 रुपये में मिलती है. 

ये भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया में 5 मिनट के शावर पर लगा 1.30 लाख का जुर्माना, जानें पूरा मामला

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Dubai Airport Irina Rudakova Panipuri Price Dubai Panipuri
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Dubai Pani Puri Price: दुबई की महंगी पानी पूरी देख दुखी हुई रूसी इन्फ्लुएंसर, बोली- Mumbai is the Best
दुबई की महंगी पानी पूरी देख दुखी हुई रूसी इन्फ्लुएंसर, बोली- Mumbai is the Best
ट्रेंडिंग
डॉक्टर खेलते रहे पब्जी, चली गई पिता की जान- रुला देगा वायरल वीडियो
डॉक्टर खेलते रहे पब्जी, चली गई पिता की जान- रुला देगा वायरल वीडियो
ट्रेंडिंग
फिनलैंड छोड़ भारत शिफ्ट हुआ ये विदेशी परिवार, खुद बताई इसके पीछे की वजह
फिनलैंड छोड़ भारत शिफ्ट हुआ ये विदेशी परिवार, खुद बताई इसके पीछे की वजह
ट्रेंडिंग
Video: एटिकेट्स कोच ने कांटे और चम्मच से खाया डोसा, इंटरनेट पर छिड़ गई बहस
एटिकेट्स कोच ने कांटे और चम्मच से खाया डोसा, इंटरनेट पर छिड़ गई बहस
Advertisement

वीडियोज

Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Kangana Ranaut के ‘Generation Gutter’ बयान पर Baba Ramdev नाराज, BJP को दी सख्त नसीहत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी कैबिनेट: बिहार को हाईवे का तोहफा, 4 रेल लाइन प्रोजेक्ट्स पर मुहर
मोदी कैबिनेट: बिहार को हाईवे का तोहफा, 4 रेल लाइन प्रोजेक्ट्स पर मुहर
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र SIR की प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, EC ने बढ़ाई तारीख
महाराष्ट्र SIR की प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, EC ने बढ़ाई तारीख
क्रिकेट
श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव
श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव
बॉलीवुड
Box Office: 6ठे दिन 4 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
6ठे दिन 4 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
इंडिया
CM विजय का यू-टर्न, छात्रों का प्रोटेस्ट से दूर रहने का आदेश लिया वापस
CM विजय का यू-टर्न, छात्रों का प्रोटेस्ट से दूर रहने का आदेश लिया वापस
बिजनेस
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
ट्रेंडिंग
डॉक्टर खेलते रहे पब्जी, चली गई पिता की जान- रुला देगा वायरल वीडियो
डॉक्टर खेलते रहे पब्जी, चली गई पिता की जान- रुला देगा वायरल वीडियो
साउथ सिनेमा
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल, इन फिल्ममेकर्स संग करेंगे काम
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल
ENT LIVE
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
ENT LIVE
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
ENT LIVE
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
ENT LIVE
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Embed widget