शादी-ब्याह का नाम सुनते ही दिमाग में नाच-गाना, हंसी-मजाक और स्वादिष्ट खाने की तस्वीरें घूमने लगती हैं. बारात आए, डीजे बजे, मेहमान प्लेट लेकर लाइन में लगें और फिर बिरयानी, चिकन और मिठाई का दौर शुरू हो..यही तो असली मजा होता है. लेकिन सोचिए, अगर इसी खुशियों भरे माहौल में अचानक “लेग पीस” को लेकर बवाल मच जाए तो? जी हां, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक शादी का फंक्शन देखते ही देखते जंग के मैदान में बदल गया. मामला इतना तूल पकड़ गया कि कुर्सियां हवा में उड़ने लगीं और मेहमानों के बीच अफरातफरी मच गई. अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं.

लेग पीस बना लड़ाई की जड़

अमरोहा के एक बैंक्विट हॉल में चल रही शादी में सब कुछ सामान्य था. मेहमान खाने का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक बिरयानी के लेग पीस को लेकर कुछ लोगों के बीच बहस शुरू हो गई. पहले तो मामला हल्की नोकझोंक तक सीमित था, लेकिन देखते ही देखते यह बहस गरमा गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई. जैसे ही विवाद बढ़ा, माहौल पूरी तरह बदल गया. कुछ ही पलों में लोग एक-दूसरे पर टूट पड़े. कुर्सियां उठाकर फेंकी जाने लगीं और प्लेटें इधर-उधर बिखर गईं. शादी का हॉल, जो कुछ देर पहले खुशियों से गूंज रहा था, अब शोर और भगदड़ से भर गया.

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मेहमानों में मची भगदड़

कुर्सियां चलते देख कई लोग डरकर इधर-उधर भागने लगे. महिलाएं और बच्चे खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आए. कुछ लोग बीच-बचाव करने आए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मामला संभालना मुश्किल हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है.

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वीडियो हुआ वायरल, लोग ले रहे मजे

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. यूजर्स इस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई लिख रहा है, “भाई शादी में खाना कम पड़ जाए तो ऐसा ही होता है”, तो कोई कह रहा है, “लेग पीस के लिए वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई”. वीडियो को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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