'धुरंधर 2' की आंधी के बीच दमदार तरीके से टिकी है ये मलयालम फिल्म, हर रोज कमा रही करोड़ों

फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा हाहाकार मचाकर रखा है, कि कोई और फिल्म इसके आगे टिक ही नहीं पा रही. तेलुगू इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन कल्याण को भी रणवीर ने बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी है. इस फिल्म के डर से करीब दर्जनभर फिल्मों ने अपनी रिलीज की तारीख बढ़ा दी है. इसी बीच एक ऐएसी फिल्म है जो अब तक इस फिल्म की आंधी के सामने दमदार तरीके से टिकी हुई है. आइये बताते हैं ये कौन सी फिल्म है.

कौन सी है ये फिल्म?

ये फिल्म है मलयालम भाषा की फिल्म 'आड़ू 3'. ये फिल्म भी 19 मार्च को ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही मलयालम बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया. सैकनिक के आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन ही फिल्म ने 6.03 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके बाद लगातार करीब इस फिल्म ने 7 से 8 करोड़ के बीच कमाई जारी रखी. हालांकि रिलीज के पांचवे दिन फिल्म का ग्राफ थोड़ा सा गिरा और इसकी कमाई 3.36 करोड़ रुपये पर सिमट गई. लेकिन अब भी ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है.

'आड़ू 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'आड़ू 3' फिल्म को भी रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं और आज यानी 29 मार्च को इस फिल्म की रिलीज का 11वां दिन है. इस फिल्म ने रिलीज के 10वें दिन यानी 28 मार्च को सैकनिल्क के मुताबिक 2.28 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. तो वहीं 11वें दिन शाम के 6 बजे तक ही फिल्म ने 1.61 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इसे रात तक 2 करोड़ के पार होने से कोई नहीं रोक सकता है. तो वहीं इस आंकड़े को मिलाकर फिल्म ने कुल 41.97 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. जो कि एक भाषा की फिल्म के लिए काफी अच्छा है.

'धुरंधर 2' vs 'आड़ू 3'

बीते दिन यानी रिलीज के 10वें दिन जहां एक तरफ 'आड़ू 3' ने 2.28 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. तो वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' मलयालम भाषा में केवल 0.15 करोड़ यानी 15 लाख रुपये का ही कलेक्शन कर पाई है. ऐसे में मलयालम भाषा में तो 'आड़ू 3' ने रणवीर की फिल्म को अच्छे से धो डाला है.

बता दें कि ये दोनों ही फिल्में 19 मार्च को रिलीज हुई हैं. जहां रणवीर सिंह की फिल्म कई भाषाओं में रिलीज हुई है. तो वहीं 'आड़ू 3' केवल एक ही भाषा यानी मलयालम में ही रिलीज हुई है. ऐसे में 'धुरंधर 2' का ओवरऑल कलेक्शन आसमान छू रहा है.