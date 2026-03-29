होर्मुज स्ट्रेट का बदलेगा नाम? ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप ने मजाक-मजाक में कह दी ये बड़ी बात

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहोर्मुज स्ट्रेट का बदलेगा नाम? ईरान से युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक-मजाक में कह दी ये बड़ी बात

होर्मुज स्ट्रेट का बदलेगा नाम? ईरान से युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक-मजाक में कह दी ये बड़ी बात

US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर मजाकिया अंदाज में 'ट्रंप स्ट्रेट' कह दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 29 Mar 2026 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

मियामी में 'फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव प्रायोरिटी समिट' में ट्रंप ने कहा, 'ईरान को ट्रंप स्ट्रेट, मेरा मतलब है होर्मुज स्ट्रेट को खोलना होगा.' यूएस प्रेसिडेंट का यह बयान सुनकर वहां मौजूद लोगों की हंसी छूट गई. ट्रंप ने इसके बाद कहा, "माफ कीजिए, मुझे बेहद अफसोस है. यह एक बड़ी गलती थी. फेक न्यूज वाले कहेंगे कि उन्होंने गलती से ऐसा कह दिया. नहीं मैं कोई गलती नहीं करता या फिर बहुत कम होती है. अगर ऐसा होता तो यह बहुत बड़ी खबर बन जाती.'

ट्रंप की टिप्पणी मजाक या बड़ा संकेत?

ट्रंप ने भले यह टिप्पणी मजाकिया अंदाज में की हो, लेकिन इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं. गौरतलब है कि होर्मुज स्ट्रेट के बाधित होने से दुनिया में ऊर्जा संकट बना है. इसके चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव पैदा किया है. कई देशों में एलपीजी से लेकर पेट्रोल-डीजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि होर्मुज स्ट्रेट के संभावित समाधान को लेकर वह अयातुल्ला के साथ मिलकर इसका कंट्रोल संभाल सकते हैं.

क्या होर्मुज स्ट्रेट का बदलेगा नाम?

यही नहीं न्यूयार्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि डोनल्ड ट्रंप होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल हासिल कनरे और उसका नाम बदलकर उसे अपने नाम पर या 'स्ट्रेट ऑफ अमेरिका' रखने की संभावना पर विचार कर रहे हैं. उनकी हालिया मजाक में की गई टिप्पणी को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि इसको लेकर पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है.

ईरान से बातचीत का जिक्र

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान बहुत कमजोर हो चुका है और अब बातचीत चल रही है. उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने सैन्य मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल की है. उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत और मियामी में दिए गए एक भाषण में इसका जिक्र किया. ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, 'ईरान कमजोर हो रहा है. अब हम दोनों के बीच बातचीत चल रही है. वे समझौता करना चाहते हैं. हमारा सैन्य बल दुनिया में सबसे ताकतवर है.'

उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान के कई बड़े नेता मारे जा चुके हैं और देश का शीर्ष नेतृत्व भी अब पहले जैसा नहीं रहा. ट्रंप ने इस पूरे अभियान को बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि अमेरिका ने अपने सैन्य लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिए हैं. उन्होंने कहा, 'हमने चार हफ्ते पहले जो लक्ष्य तय किए थे, उन्हें तय समय से दो हफ्ते पहले पूरा कर लिया है.'

Published at : 29 Mar 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
Donald Trump Middle East US-Iran Relations DONALD Trump US Iran War Strait Of Hormuz US Iran Relations
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
होर्मुज स्ट्रेट का बदलेगा नाम? ईरान से युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक-मजाक में कह दी ये बड़ी बात
होर्मुज स्ट्रेट का बदलेगा नाम? ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप ने मजाक-मजाक में कह दी ये बड़ी बात
विश्व
Israel US Iran War LIVE: भारत के 2 और जहाज होर्मुज से निकले, ईरान का दावा- सऊदी में अमेरिका के AWACS को मार गिराया
LIVE: भारत के 2 और जहाज होर्मुज से निकले, ईरान का दावा- सऊदी में अमेरिका के AWACS को मार गिराया
विश्व
पेट्रोल संकट से पस्त पाकिस्तान में ‘स्मार्ट लॉकडाउन’ की चर्चा, शांति दूत बनने के दावे के बीच देश ठप
पेट्रोल संकट से पस्त पाकिस्तान में ‘स्मार्ट लॉकडाउन’ की चर्चा, शांति दूत बनने के दावे के बीच देश ठप
विश्व
'सऊदी के एयरबेस पर अमेरिका के AWACS एयरक्राफ्ट को मार गिराया', ईरान का एक और बड़ा दावा
'सऊदी के एयरबेस पर अमेरिका के AWACS एयरक्राफ्ट को मार गिराया', ईरान का एक और बड़ा दावा
Advertisement

वीडियोज

शाहिद कपूर या सलमान खान कौन होगा आने वाली फिल्म Duffer का लीड एक्टर?
Dhurandhar: The Revenge, “Sankalp” वेब सीरीज,एक्शन और इमोशन का धमाका
Iran US Israel War: USS त्रिपोली में 3500 अमेरिकी सैनिक मौजूद, US की बड़ी तैयारी | America | Trump
Iran Israel America War: युद्ध के एक महीने बाद, क्या खोखला हो रहा है इजरायल का? | Netanyahu
US Israel Iran War 30th day: भीषण वार-पलटवार..जंग और तबाही का मंजर | Donald Trump | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जापान में 48 F-35 फाइटर जेट्स तैनात करेगा अमेरिका, ईरान युद्ध के बीच बड़ा फैसला, चीन-रूस-उत्तर कोरिया की बढ़ी टेंशन!
जापान में 48 F-35 फाइटर जेट्स तैनात करेगा अमेरिका, ईरान युद्ध के बीच बड़ा फैसला, चीन-रूस की बढ़ी टेंशन!
बिहार
Bihar Board Result: बांका की पुष्पांजलि ने 10वीं में 98.4% अंकों के साथ किया बिहार टॉप, बताया क्या बनने का है सपना?
बांका की पुष्पांजलि ने 10वीं में 98.4% अंकों के साथ किया बिहार टॉप, बताया क्या बनने का है सपना?
टेलीविजन
शादी के बंधन में बंधे 'बिग बॉस' फेम रजत दलाल, फोटोज शेयर कर दिखाई झलक, लिखा खास नोट
शादी के बंधन में बंधे 'बिग बॉस' फेम रजत दलाल, फोटोज शेयर कर दिखाई झलक, लिखा खास नोट
आईपीएल 2026
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
इंडिया
West Bengal Election 2026: 'BJP लोगों को मछली, मांस और अंडा...' पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में ममता बनर्जी का जोरदार हमला
'BJP लोगों को मछली, मांस और...' बंगाल की रैली में ममता का पलटवार, केंद्र को लेकर क्या कहा?
विश्व
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
ट्रेंडिंग
रील बनाते-बनाते आंटी पर गिर गया खौलती दाल का पतीला, सेकंडों में निकली सारी हीरोपंती, वीडियो वायरल
रील बनाते-बनाते आंटी पर गिर गया खौलती दाल का पतीला, सेकंडों में निकली सारी हीरोपंती, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
आंधी-बारिश या तूफान में नहीं होगा नुकसान, सरकार की इस स्कीम से मिलेगा पूरा मुआवजा
आंधी-बारिश या तूफान में नहीं होगा नुकसान, सरकार की इस स्कीम से मिलेगा पूरा मुआवजा
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget