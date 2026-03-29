सोशल मीडिया के इस दौर में फिल्में सिर्फ सिनेमाघरों तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि लोगों की सोच, बहस और कभी-कभी मांगों का हिस्सा भी बन जाती हैं. कोई फिल्म हिट होती है तो कोई फ्लॉप, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो पर्दे से उतरकर सीधे जनता के दिल और दिमाग में बस जाती हैं. इन दिनों एक ऐसी ही फिल्म जबरदस्त सुर्खियों में है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन अब असली कहानी पर्दे के बाहर शुरू हो गई है. मामला इतना दिलचस्प है कि लोग पढ़कर हंस भी रहे हैं और हैरान भी हो रहे हैं. पाकिस्तान के कराची इलाके लियारी के लोग अब इस फिल्म की कमाई में अपना हिस्सा मांग रहे हैं, वो भी छोटा-मोटा नहीं बल्कि सीधा 70 से 80 प्रतिशत तक. अब सवाल ये है कि ये डिमांड मजाक है, हक है या फिर सोशल मीडिया का नया ड्रामा.

“कमाई हमारी, फिल्म तुम्हारी?”

मामला फिल्म Dhurandhar: The Revenge से जुड़ा है, जिसने दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. जैसे ही यह खबर फैली, कराची के लियारी इलाके के कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म में उनके इलाके का नाम और माहौल दिखाया गया है, तो कमाई में उनका भी हक बनता है. कुछ लोगों ने तो साफ-साफ कह दिया कि “70–80% हिस्सा हमें मिलना चाहिए”.

"Aditya Dhar ji, attention please..." 🤣🤣



Dhurandhar 2 has earned over ₹1000 crore

so far. Now, people of LYARI are demanding a 50% share for their development. 🤣



Pakistan govt is not developing Lyari despite getting billions in loans from US and IMF. pic.twitter.com/gVaHP3R39W — Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) March 27, 2026

“रोड भी बनवाओ, पैसा भी दो”

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ स्थानीय लोग कहते नजर आए कि उनके इलाके की सड़कें टूटी हुई हैं और सुविधाएं बेहद खराब हैं. उनका कहना है कि अगर फिल्म ने लियारी के नाम से इतना पैसा कमाया है, तो उस पैसे से इलाके का विकास होना चाहिए. एक शख्स ने तो मजाकिया अंदाज में कह दिया कि “सड़क तभी बनेगी जब इंडिया पैसे देगा”.

कहानी से जुड़ा कनेक्शन बना आधार

इस फिल्म को Aditya Dhar ने डायरेक्ट किया है, जिसमें Ranveer Singh एक भारतीय खुफिया अधिकारी के रोल में नजर आते हैं, जो लियारी के गैंग नेटवर्क में घुसकर मिशन पूरा करता है. फिल्म की कहानी और लोकेशन से जुड़े इस कनेक्शन को ही लोग अपनी डिमांड का आधार बना रहे हैं.

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सोशल मीडिया बोला .. “पहले टिकट का पैसा दो”

जैसे ही ये खबर वायरल हुई, इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स लिख रहे हैं, “कल को दिल्ली पर फिल्म बनेगी तो पूरा शहर हिस्सा मांग लेगा”, तो कोई कह रहा है, “पहले टिकट खरीदो फिर हिस्सा मांगो”. कई लोगों ने इसे “दुनिया का सबसे क्रिएटिव फाइनेंस मॉडल” भी बता दिया. वीडियो को @SurajKrBauddh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

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