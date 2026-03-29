आंधी-बारिश या तूफान में नहीं होगा नुकसान, सरकार की इस स्कीम से मिलेगा पूरा मुआवजा

इस सरकारी स्कीम का दायरा काफी बड़ा है. जिसमें वे सभी किसान भाई शामिल हो सकते हैं जो नोटिफाइड फसलें उगाते हैं. चाहे खेत आपका अपना हो या आप बटाई या किराए पर खेती कर रहे हों. अगर आपने खेती के लिए बैंक से लोन लिया है. तो बीमा अपने आप जुड़ जाता है. वरना आप अपनी मर्जी से भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.