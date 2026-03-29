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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरआंधी-बारिश या तूफान में नहीं होगा नुकसान, सरकार की इस स्कीम से मिलेगा पूरा मुआवजा

आंधी-बारिश या तूफान में नहीं होगा नुकसान, सरकार की इस स्कीम से मिलेगा पूरा मुआवजा

PM Fasal Bima Yojana: कुदरत के कहर से फसल बर्बाद होने का डर अब खत्म! सरकार की इस खास स्कीम से किसानों को मिलेगा नुकसान का पूरा मुआवजा. जानें कैसे कर सकते हैं इस योजना में आवेदन.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 29 Mar 2026 01:03 PM (IST)
PM Fasal Bima Yojana: कुदरत के कहर से फसल बर्बाद होने का डर अब खत्म! सरकार की इस खास स्कीम से किसानों को मिलेगा नुकसान का पूरा मुआवजा. जानें कैसे कर सकते हैं इस योजना में आवेदन.

खेती-किसानी में मेहनत तो बहुत है. लेकिन मौसम का मिजाज कब बिगड़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता. कभी अचानक आई आंधी, तो कभी बेमौसम बारिश और बाढ़ किसानों की महीनों की जमा-पूंजी और उम्मीदों पर पानी फेर देती है.

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प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसी ढाल से कम नहीं है. यह योजना कुदरत के कहर से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई कर किसानों को फिर से खड़ा होने का हौसला देती है.
प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसी ढाल से कम नहीं है. यह योजना कुदरत के कहर से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई कर किसानों को फिर से खड़ा होने का हौसला देती है.
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इस सरकारी स्कीम का दायरा काफी बड़ा है. जिसमें वे सभी किसान भाई शामिल हो सकते हैं जो नोटिफाइड फसलें उगाते हैं. चाहे खेत आपका अपना हो या आप बटाई या किराए पर खेती कर रहे हों. अगर आपने खेती के लिए बैंक से लोन लिया है. तो बीमा अपने आप जुड़ जाता है. वरना आप अपनी मर्जी से भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.
इस सरकारी स्कीम का दायरा काफी बड़ा है. जिसमें वे सभी किसान भाई शामिल हो सकते हैं जो नोटिफाइड फसलें उगाते हैं. चाहे खेत आपका अपना हो या आप बटाई या किराए पर खेती कर रहे हों. अगर आपने खेती के लिए बैंक से लोन लिया है. तो बीमा अपने आप जुड़ जाता है. वरना आप अपनी मर्जी से भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.
Published at : 29 Mar 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Fasal Bima Yojana PM Fasal Bima Yojana

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