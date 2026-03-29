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आंधी-बारिश या तूफान में नहीं होगा नुकसान, सरकार की इस स्कीम से मिलेगा पूरा मुआवजा
PM Fasal Bima Yojana: कुदरत के कहर से फसल बर्बाद होने का डर अब खत्म! सरकार की इस खास स्कीम से किसानों को मिलेगा नुकसान का पूरा मुआवजा. जानें कैसे कर सकते हैं इस योजना में आवेदन.
खेती-किसानी में मेहनत तो बहुत है. लेकिन मौसम का मिजाज कब बिगड़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता. कभी अचानक आई आंधी, तो कभी बेमौसम बारिश और बाढ़ किसानों की महीनों की जमा-पूंजी और उम्मीदों पर पानी फेर देती है.
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Published at : 29 Mar 2026 01:03 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion