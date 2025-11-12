बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन बुधवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में अपनी कार चलाते हुए नजर आए. इस दौरान उन्हें एक्टर धर्मेंद्र के घर के पास स्पॉट किया गया. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बिग बी इलेक्ट्रिक कार ड्राइव करते दिख रहे हैं. उन्होंने ग्रीन कलर की जैकेट और कैप पहनी हुई थी. जैसे ही लोगों ने अमिताभ को देखा, वहां फैंस की भीड़ लग गई.

धर्मेंद्र के घर के बाहर स्पॉट हुए अमिताभ बच्चन

दरअसल, इसी इलाके में धर्मेंद्र का बंगला भी है. कुछ दिन पहले धर्मेंद्र की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. अब 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और वे अपने जुहू वाले घर लौट आए हैं. फिलहाल वहीं उनका इलाज जारी है और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी देखभाल कर रही है. लेकिन जैसे ही लोगों को खबर लगी कि अमिताभ धर्मेंद्र से मिलने नहीं आए हैं वैसे ही लोगों ने सोशल मीडिया पर अमिताभ को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

लोगों को लगा वीरू से मिलने जय आया है

धर्मेंद्र के घर के पास अमिताभ बच्चन को देखने के बाद लोगों ने यह मान लिया कि शायद वे अपने पुराने दोस्त से मिलने आए हैं. लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि, अमिताभ धर्मेंद्र से मिलने नहीं गए थे. वे बस उसी रास्ते से गुजर रहे थे. खबरों के अनुसार, धर्मेंद्र को इंफेक्शन का खतरा बताया जा रहा है. इसी वजह से डॉक्टरों और उनके परिवार ने सभी से अपील की है कि फिलहाल कोई भी उनसे मिलने न जाए, ताकि उनकी तबीयत पर कोई असर न पड़े.

यूजर्स बोले, दगा बाज रे...

वीडियो को Instant Bollywood नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जय अपने वीरू से मिलकर जाता तो अच्छा लगता. एक और यूजर ने लिखा...दगा बाज रे, तेरा जय तो निकला दगा बाज रे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस उम्र में भी खुद गाड़ी चलाकर जाते हैं, सलाम है सर आपको.

