सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा सामने आ जाता है, जो पहले हंसा देता है, फिर सोचने पर मजबूर कर देता है. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने भारतीयों की भावनाओं और राष्ट्रीय विरासत को लेकर नई बहस छेड़ दी है. वीडियो में एक अमेरिकी शख्स खुलेआम भारत से ताजमहल मांगता हुआ नजर आ रहा है. उसका अंदाज मजाकिया है, लेकिन बात ऐसी है जिसने सोशल मीडिया यूजर्स का माथा गरमा दिया है. वीडियो देखते ही लोग कहने लगे “ये मजाक है या सोच-समझकर दिया गया बयान?”

अमेरिकी शख्स ने भारत से मांगा ताजमहल

वायरल वीडियो में अमेरिकी शख्स यह कहते हुए दिखाई देता है कि वह भारत से ताजमहल अपने देश ले जाना चाहता है. इसके बदले में वह एक अजीब-सा ऑफर देता है. वह कहता है कि दिल्ली के कूड़े के पहाड़ अमेरिका ले जाए जाएंगे, क्योंकि वहां उन्हें रखने और मैनेज करने के लिए बेहतर जगह और सिस्टम मौजूद है. इसके बदले भारत को अपना ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल अमेरिका को देना चाहिए. इतना ही नहीं, उसने दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को लेकर ऐसी बात कही है जिसे सुनकर हो सकता है आपका खून खौल जाए.

दिल्ली को लेकर कह दी ऐसी बात

वीडियो में शख्स कहता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि जिस शहर में आप रहे हैं वो बेकार है तो जरा इस शहर दिल्ली को देखिए. ये बाकी शहरों से कई लाख गुना बेकार है, क्योंकि यहां कूड़े का पहाड़ है जो ताजमहल से भी कई गुना ऊंचा है. इस कूड़े की वजह से शहर में बीमारियां फैलती है और हवा पानी प्रदुषित होते हैं. बस इसी पहाड़ के लिए शख्स ने कह डाला कि हम पहाड़ अपने यहां ले जा सकते हैं लेकिन इसके बदले में आपको ताजमहल भी देना होगा.

यूजर्स बोले, हमारे यहां तो इसे सफेद कब्रिस्तान कहकर पुकारते हैं कुछ लोग

वीडियो को pictelate नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई सफेद कब्रिस्तान कहते हैं इसे यहां के लोग, क्या करोगे ले जाकर. एक और यूजर ने लिखा...अमेरिकी जिस ताज के लिए मरे जा रहे हैं उसकी कद्र हमारे देश के लोगों को नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस वीडियो को सत्ता से ईनाम के लालची कवियों को दिखाने की जरूरत है.

