Video: काम 20 मिनट और फीस 10 हजार रुपये, अमेरिका में महिला ने बताई मैकेनिक की कमाई- यूजर्स के उड़े होश
अमेरिका में 15-20 मिनट में गैराज शटर ठीक करने के बदले मैकेनिक ने 100 डॉलर यानी करीब 10 हजार रुपये वसूल लिए. भारतीय महिला का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों के होश उड़ गए.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय महिला ने अपने घर के गैराज का शटर ठीक कराने के लिए मैकेनिक को बुलाया, लेकिन मरम्मत के बाद जो बिल सामने आया, उसे देखकर हर कोई चौंक गया. महज 15 से 20 मिनट के काम के लिए मैकेनिक ने करीब 100 डॉलर यानी लगभग 10 हजार रुपये वसूल लिए.
महंगा पड़ा छोटा सा काम
वीडियो में देखा जा सकता है कि मैकेनिक अपनी बड़ी गाड़ी और आधुनिक औजारों के साथ महिला के घर पहुंचता है. वह कुछ ही मिनटों में गैराज का शटर ठीक कर देता है. काम पूरा होने के बाद जब महिला उससे फीस के बारे में पूछती है, तो वह 100 डॉलर की मांग करता है. भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 10 हजार रुपये बैठती है, जो सुनकर महिला भी हैरान रह जाती है.
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अमेरिका में सर्विस चार्ज का खेल
दरअसल, अमेरिका जैसे देशों में लेबर चार्ज काफी ज्यादा होता है. वहां सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि एक्सपर्ट की स्किल, समय और सर्विस कॉल का भी पैसा लिया जाता है. यही वजह है कि छोटे-से काम के लिए भी लोगों को भारी रकम चुकानी पड़ती है. इतना ही नहीं, अमेरिका के लेबर लॉ भी काफी सख्त हैं जहां हर काम के लिए समय के हिसाब से रकम तय की जाती है.
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सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार रिएक्शन
वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शन देने लगे. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि “भारत में यही काम 200 रुपये में हो जाता.” वहीं कई यूजर्स ने लिखा कि “इसलिए भारत में रहना सस्ता है.” कुछ ने यह भी कहा कि “विदेशों में कमाई ज्यादा है, लेकिन खर्च भी उतना ही भारी है.” वीडियो को amrita_life_in_usa नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.
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