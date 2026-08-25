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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमुंबई मेट्रो में बिल्ली की लगी नौकरी? MMMOCL ने दिया ये पद

मुंबई मेट्रो में बिल्ली की लगी नौकरी? MMMOCL ने दिया ये पद

बिल्ली का अंदाज देखकर इंटरनेट यूजर्स ने मजाक में कहना शुरू कर दिया कि जब बिल्ली रोज इतनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रही है तो इसे कोई पद क्यों नहीं दे दिया जाता.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 25 Aug 2026 06:46 PM (IST)
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मुंबई की लोकल लाइफ में कुछ भी अचानक वायरल हो सकता है, लेकिन इस बार इंटरनेट पर कोई इंसान नहीं बल्कि एक नारंगी रंग की बिल्ली छाई हुई है. मुंबई के गुंडावली मेट्रो स्टेशन पर नजर आने वाली इस बिल्ली का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में बिल्ली स्टेशन पर ऐसे घूमती और बैठती नजर आती है, जैसे मेट्रो की सुरक्षा और व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर हो. कभी वह एंट्री गेट के आसपास दिखाई देती है तो कभी यात्रियों के बीच बड़े आराम से बैठकर लोगों को आते-जाते देखती रहती है. यही अंदाज देखकर इंटरनेट यूजर्स ने मजाक में कहना शुरू कर दिया कि जब बिल्ली रोज इतनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रही है तो इसे कोई पद क्यों नहीं दे दिया जाता. ऐसे में मुंबई मेट्रो ने यात्री की यह मांग मान भी ली है.

MMMOCL ने बिल्ली को दे दिया पद!

यात्री संदेश सामंत ने गुंडावली मेट्रो स्टेशन के गेट के पास बैठी इस प्यारी सी बिल्ली की फोटो शेयर की. इसके बाद उन्होंने मुंबई मेट्रो की कंपनी MMMOCL को टैग करते हुए मजाक में लिखा कि इस बिल्ली को कोई सरकारी पद दे देना चाहिए, क्योंकि यह काफी समय से स्टेशन पर बिना पैसे लिए ड्यूटी कर रही है.

मेट्रो कंपनी को भी यात्री का यह मजाक पसंद आया. कंपनी ने भी मजेदार अंदाज में बिल्ली को अपना ‘Chief Feline Officer’ यानी ‘मुख्य बिल्ली अधिकारी’ बना दिया. कंपनी ने कहा कि इस बिल्ली का काम स्टेशन का निरीक्षण करना, यात्रियों पर नजर रखना और ऐसी जगह बैठना है, जहां हर कोई उसे देख सके. कंपनी ने मजाक में यह भी कहा कि अभी तक उसकी परफॉर्मेंस एकदम ‘पर्फेक्ट’ रही है.

मेट्रो स्टेशन पर बिल्ली की अपनी ही दुनिया

वायरल वीडियो में बिल्ली का अंदाज देखने लायक है. आसपास यात्री लगातार आ-जा रहे हैं, लोग अपनी मेट्रो पकड़ने में व्यस्त हैं, लेकिन बिल्ली को इन सब चीजों से कोई खास फर्क पड़ता नहीं दिख रहा. वह आराम से स्टेशन पर अपनी जगह बनाए बैठी है और बीच-बीच में यात्रियों को ऐसे देखती है, जैसे हर आने-जाने वाले की हाजिरी लगा रही हो. उसकी यही बेफिक्री इंटरनेट यूजर्स को खूब पसंद आ रही है. लोगों को लग रहा है कि मेट्रो स्टेशन पर रोज आने वाले यात्रियों के लिए यह बिल्ली अब किसी कर्मचारी से कम नहीं है. कई लोगों ने तो मजाक में यह तक कहना शुरू कर दिया कि स्टेशन पर बाकी कर्मचारियों की शिफ्ट बदल सकती है, लेकिन इस बिल्ली की ड्यूटी शायद 24 घंटे चलती है.

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इंटरनेट बोला- इसे आईडी कार्ड भी मिलना चाहिए

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने बिल्ली को लेकर अपनी-अपनी नौकरी की जिम्मेदारियां तय करनी शुरू कर दीं. कोई इसे स्टेशन का बॉस बता रहा है तो कोई कह रहा है कि इसे बाकायदा आईडी कार्ड और यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए. एक यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि वह हर सुबह स्टेशन पहुंचकर सबसे पहले इसी बिल्ली को तलाशता है. यानी मेट्रो पकड़ने से पहले बिल्ली की हाजिरी जरूरी हो गई है. एक अन्य यूजर ने तो इसकी पोस्टिंग भी तय कर दी और मजेदार अंदाज में कहा कि अब से यह ‘Chief Mouse Catcher’ है. सोशल मीडिया पर बिल्ली की तस्वीर और वीडियो को लेकर ऐसे ही मजेदार रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 06:46 PM (IST)
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